Sara Carbonero arrasa en Instagram con este bañador amarillo de Calzedonia

¿Vacaciones? El mes de agosto ya está aquí y si todavía no estás en la playa es porque probablemente te falten unos pocos días para estarlo. ¿Ya has hecho la maleta? Reconoce que tu maleta está a punto de estallar por culpa de todas las tendencias y todos los looks y ropa de baño que quieres llevar. ¡Tranquilas, la nuestra está igual! Y lo peor es que Sara Carbonero no has hecho necesitar con todas nuestras ganas este bañador amarillo de Calzedonia.