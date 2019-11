Aliados del diseño: Pelayo Díaz con The Extreme Collection

La colección cápsula Pelayo Díaz para The Extreme Collection consigue aunar la sastrería prêt-à-porter de tradición artesana de la firma madrileña con las locuras creativas del diseñador que, una vez más, pone de manifiesto su saber hacer aprendido en la prestigiosa escuela Central Saint Martins de Londres y sus anteriores colaboraciones en marcas como McQ Alexander McQueen, Armani, Loewe o Louis Vuitton. “Esta colección es algo de mí, desde el principio hasta el final mi compromiso ha sido total con cada proceso, desde el diseño hasta el más mínimo detalle. No es solo una colección que lleva mi nombre, es una colección que lleva mi identidad”, argumenta Pelayo .

Hay alianzas que suman y sorprenden sin más, porque simplemente dan en el clavo al conseguir fusionar a la perfección la esencia de cada colaborador con un resultado vistoso y bien integrado que transmite una potente identidad. La primera propuesta del diseñador Pelayo Díaz con The Extreme Collection consigue crear este efecto shock tan apreciado en la industria de la moda.

La exclusiva propuesta para esta temporada la forman 4 prendas de mujer y 2 modelos de hombre que entremezclan la elaboración artesanal con las últimas tendencias que, sin duda, serán el anhelo de cualquier amante de la moda. Las prendas, elaboradas milimétricamente bajo la atenta mirada de Pelayo junto al staff creativo de la firma española, se caracterizan por un corte impecable, ciertos detalles de inspiración militar que marcan la diferencia y una elegancia renovada y vanguardista que convierte a cada una de sus creaciones en piezas indispensables para el armario otoñal con más carácter.

Una edición limitada con sello de la firma 100% Made in Spain que dará mucho de que hablar. Esta alianza entre Pelayo y The Extreme Collection no ha hecho más que empezar.