Tenemos muchas pruebas (y pocas dudas) de que este chaleco rojo es la prenda favorita del armario de Ayuso

Mientras esperábamos para ver con que estilismo de invitada perfecta nos sorprende Isabel Díaz Ayuso en la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo. Pero mientras llega el gran enlace de este sábado, Ayuso ha retomado su agenda de trabajo en Madrid después de su viaje a Chile, y ha dejado en la maleta los looks más veraniegos, para recuperar sus uniformes de trabajo favoritos de invierno, en estos primeros días de abril en Madrid con las temperaturas de lo más bajas. Y en ese armario de la presidenta madrileña, este chaleco de sastre rojo es una de las piezas estrellas, y ayer por la tarde lo volvió a demostrar. Porque Isabel Díaz Ayuso recibió a los representantes de la Hermandad de los Gitanos, que han acudido a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para entregar a la jefa del Ejecutivo autonómico un detalle con gran simbolismo para los cofrades: una de las velas rizadas del paso de palio que procesión en la pasada Semana Santa de la capital, y ahí es donde ha vuelto a lucir su chaleco rojo favorito. Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024.

Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con una blazer blanca y unos pantalones negros de traje para un look de oficina. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Otro lookazo para la lista de Isabel Díaz Ayuso con este chaleco sastre rojo como la chaqueta que ha estrenado la Reina Letizia también en esta mañana de lunes. Si nuestra intuición no nos falla, sucederá lo mismo en unos años con la prenda protagonista del día. Del día y del street style, porque el chaleco sastre es el nuevo 'must have' entre las expertas. Sustituto del top, o compañero de blusas y camisetas, no serás nadie 'fashionistamente' si no lo recibes con los brazos abiertos en tu guardarropa de primavera. Fue a partir de la década de los 90 cuando el chaleco sastre comenzó a explorar camino entre las famosas. Este año salta directo a nuestros looks.

Díaz Ayuso recibe a representantes de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias–Los Gitanos de Madrid Gema Garcia Agencia EFE

Mientras Ayuso nos sigue deleitando con sus estilismos para ir al trabajo esta semana, nosotras seguiremos pensando en su look de invitada perfecta a la boda de Almeida. ¿Volverá a apostar por la firma de Vicky Martín Berrocal? Recordemos que la política siempre apuesta por Victoria para las grande ocasiones de gala.