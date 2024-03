Rocío Osorno se ha comprado este traje rojo con chaleco de Mango que va a usar este Jueves Santo y también en la Feria de Abril

Estamos en plena Semana Santa y solo quedan 18 días para la Feria de Abril, pero Rocío Osorno ya nos ha dado toda la inspiración que necesitamos para hacer nuestra maleta. O más concretamente, se ha ido de compras a Zara para dejarnos diferentes looks para ser la mejor vestida del Jueves Santo en Sevilla, pero nosotras sobre todo nos hemos enamorado de este vestido blanco de tweed que nos traslada directamente al desfile de Chanel en París, que no puede ser más tendencia, y ahora también de este traje rojo de Mango con chaleco que es todo lo que le podemos pedir a los eventos de primavera en Andalucía, y más con la bajada de temperaturas de estos. Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos de la Semana Santa, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El Jueves Santo puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otros no se pierden las procesiones. Si eres de las que le encanta estrenar ropa en este día tan señalado, este post de Rocío Osorno es toda la inspiración que necesitas para empezar a preparar todos tus estilismos. Pero no solo para estos días, este traje rojo de Mango nos parece también para la noche del 'pescaíto' para dar inicio a la Feria de Abril 2024.

Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024. Y Rocío Osorno lo sabe y ella lo ha combinado con un traje blanco que siempre es elegante. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Pero este a juego con el traje rojo, nos parece ideal para la primavera en Sevilla. Porque Andalucía es el mes de marzo, abril y mayo, es lo más bonito que puedes ver con su Semana Santa y su Feria de Abril para lucir los looks más elegantes como solo saben hacer las sevillanas.

Americana traje doble botonadura, de Mango (59,99 euros)

Americana traje. Mango

Chaleco traje botones, de Mango (35,99 euros)

Chaleco traje. Mango

Pantalón recto traje, de Mango (29,99 euros)

Pantalón traje. Mango

La obsesión de la expertas en moda por la sastrería no se detiene ahí. En las últimas temporadas hemos visto cómo los pantalones sastre se han convertido en los nuevos vaqueros. También cómo el chaleco sastre como lo combina Rocío Osorno con este 'total look' de Mango.