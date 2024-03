La nueva chaqueta roja de la Reina Letizia es la que nosotras queremos estrenar el Domingo de Ramos con zapatos de tacón sensato

¿Puede estar más guapa la Reina Letizia? Ya os lo decimos nosotras, no. Y es que la monarca acaba de arrancar la semana de lo más madrugadora con un acto para empezar este lunes, en el que será su último look de invierno antes de que el miércoles arranque la primavera. Doña Letizia ha entregado las Ayudas de la Fundación Mutua Madrileña a los 34 Proyectos de Acción Social beneficiarios de esta última Convocatoria, para entidades sin ánimo de lucro, que cuenta con una dotación anual de un millón euros y que se centran en las áreas de la discapacidad, la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha contra la violencia de género, la infancia con problemas de salud y/o exclusión, el apoyo a personas mayores y sin hogar y la cooperación al desarrollo. Un acto de trabajo para el que la Reina Letizia ha elegido un look de lo más elegante con una chaqueta roja de estreno que nosotras le vamos a copiar para este Domingo de Ramos, porque ya dice la tradición que hay que ir de estreno.

Si la semana pasada la Reina Letizia optó por tonalidades más primaverales en sus estilismos, este lunes ha recuperado su color fetiche y más tendencia del 2024, el rojo. Un rojo que la monarca ha combinado en esta chaqueta roja de estreno con botones joya, con un pantalón recto de traje negro y sus zapatos de tacón sensato de Magrit. Una chaqueta de la que la Reina Letizia se enamoró en el enero en un acto oficial de APRAMP, y que ahora ha estrenado para despedir el invierno en Madrid. La reina visitó a principios de enero en Madrid el centro de formación en la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), cuyo objetivo es combatir la trata y ofrecer una nueva vida a mujeres que víctimas de explotación sexual. Era la primera ocasión en la que Doña Letizia visitaba de manera oficial el local de Apramp, situado junto a la Gran Vía de la capital, si bien en los últimos años ha mantenido diversos encuentros con esta asociación como muestra del apoyo que brinda a su labor y ya en ese momento lució una chaqueta de tweed hecha por estas mujeres en estos talleres, y hoy ha estrenado esta chaqueta roja con botones joya.

El look elegante de la Reina Letizia. Gtres

Fotografía de la Reina Letizia cuando se enamoró de la chaqueta. Gtres

La Reina Letizia con un look muy elegante. Gtres

No volveremos a ver a la Reina Letizia hasta el jueves, cuando ha entrega los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles que tienen como objetivo reconocer las mejores iniciativas y acciones en el campo de las tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad tecnológica.