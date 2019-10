¿Qué mejor forma de celebrar el exclusivo lanzamiento de la nueva colección de gafas de sol de moda ‘It Club’ de Hawkers que la de reunir a un grupo de it-girls e it- boys en un enclave de ensueño sito en el corazón de Madrid ? El Hotel Only You de Atocha celebró un brunch para el que algunos rostros conocidos como fueron los influencers Marta Soriano, Lucas Velasco, Álex Sánchez de Mora o Mónica Sors se dieron cita. La actriz Luz Cipriota y la estilista Ana Capel , socia de Elena Furiase al frente de la marca Anelle , tampoco quisieron perderse el evento.

‘It Club nace por un lado de la abreviatura en referencia al made in Italy y del concepto it- girl. Por otro lado, ‘Club’ quiere reflejar el sentimiento de pertenencia a la marca’. Así lo explica el francés Julien Avignon, jefe de diseño de Hawkers, que durante la presentación comentó además a los asistentes cuáles son las particularidades de la colección. Hizo especial mención a las monturas de de acero inoxidable y acetato Mazzucchelli 1849 con las que cuentan las nuevas lentes. Hablamos de un metal ultraflexible que no se rompe ni se raya con facilidad. Además se adapta perfectamente a unas lentes que, por si fuera poco, proceden de la industria farmacéutica. Los precios de esta nueva colección oscilan entre los 90 y los 120 euros. Ten en cuenta que están fabricadas en Treviso (Italia), por lo que, por ellas, podríamos estar pagando fácilmente 300 euros en el mercado.