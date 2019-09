Zendaya, pelirroja y con el pelo liso: su mejor look hasta la fecha

Zendaya ha deslumbrado en los Emmy con un cambio de look que nadie se esperaba. La actriz está promocionando Euphoria en HBO y muchos son los que han seguido su carrera. Poco queda de aquella adolescente que nos encandiló con su voz y sus actuaciones. Lo que venía después es mucho mejor.

La joven ha madurado como actriz y como artista y nos ha dejado tesoros interpretativos para no olvidar. No podemos dejar de ver a una Zendaya subida a un aro aéreo en el circo de P.T Barnum, como parte de esa familia que unió el Gran Showman tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su historia de amor ficticia con Zac Effron nos puso los pelos de punta y con ganas locas de volver a verlos juntos cantando e interpretando una bonita historia.

Pero hemos descubierto a una nueva Zendaya en este último proyecto de HBO, porque se ha metido en un papel muy diferente a todo lo anterior que ha hecho. Vemos a una drogadicta que constantemente busca la felicidad en un viaje galáctico dado por las sustancias psicotrópicas. Que miente a su familia y no deja pasar a nadie a su corazón, sólo a su novia, con quien las cosas no van del todo bien, ligada a ella en una relación de dependencia emocional muy peligrosa que no le beneficia para su recuperación ya que la interpreta casi como a otra droga, pero ésta no se puede consumir al gusto, sino que es un acto recíproco que, a veces, no ocurre.

Por esta magnífica interpretación ha traído consigo muchos triunfos, y hoy venimos a hablar del más reciente. Porque la actriz posaba en la alfombra roja de los premios Emmy 2019 con un vestido verde encorsetado de lo más elegante.

El diseño es de Vera Wang hecho a medida y las joyas de Cartier, pero lo que más llamó la atención de su presencia y belleza fue el cambio de look al que se había sometido para dicha gala.

Zendaya apareció con lo que llamamos un ‘Ginger Beer’, un color de pelo de tono pelirrojo encendido (más tirando a rojo que a naranja) muy natural y que le favorece sin lugar a dudas. Pero también decidió llevarlo liso, con la raya a un lado y ondas al agua, al más puro estilo del clásico Hollywood. No como lo tiene ella naturalmente, totalmente afro y en un color castaño oscuro que también nos encanta.