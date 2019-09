IU «no está en el debate» de separar Unidas Podemos y los críticos de Teresa Rodríguez piden ceses

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, señaló que su formación «no está en el debate» de concurrir a las elecciones de noviembre bajo otra marca que no sea la de Unidas Podemos y advirtió de que hay que «ponérselo fácil» a su electorado. Valero calificó de «legítima y respetable» la propuesta de Podemos Andalucía de concurrir bajo las siglas de Adelante Andalucía aunque aseguró que en IU no se ha tenido, mientras que defendió una marca de «unidad desde una lógica federal». Valero recordó que se tratan de unas elecciones «a Cortes Generales» en las que Unidas Podemos se presenta «en toda España», por lo que una propuesta diferente «debería contar con el concurso indiscutible de Podemos Madrid, IU Madrid y actores de Andalucía Adelante». «Ese debate no lo hemos afrontado y tampoco en el seno de Andalucía Adelante y por tanto queda como una propuesta legítima y respetable», reiteró Valero. El líder de IU en Andalucía subrayó que será la bases las que decidirán «si se afronta ese debate» y los dirigentes podrán expresar su opinión «con el menor ruido posible», ya que los «espacios mediáticos no son el mejor método».

Desde Somos Podemos Andalucía, la plataforma de críticos a los Anticapitalistas cuyo reciente manifiesto consiguió más de 500 adhesiones, se exigió «la dimisión inmediata de Ángela Aguilera, Pablo Pérez Ganfornina, Ignacio Molina y José Ignacio García». Somos Podemos Andalucía critica «la tesis rupturista» de la actual dirección andaluza. «No es posible soportar a portavoces en tu partido que quieren acabar con tu partido y que actúan bajo la complicidad de una secretaria general –en referencia a Teresa Rodríguez–que aseguró que se cortaría las manos antes de hacer lo que quieren hacer». «Entendemos el respeto prudente de nuestras candidatas al Congreso» porque «al enfrentarse a las declaraciones de los portavoces de Podemos Andalucía pudiera parecer que simplemente están defendiendo sus candidaturas». Somos Podemos Andalucía exigió a Teresa Rodríguez «que entienda la gravedad de la situación». Fuentes de Podemos restaron validez a la formación crítica al no haberse presentado a ningún proceso o tener representación.