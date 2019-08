Juan Marín reconoce la «utilidad» de Vox en Andalucía pero no lo ve dentro del Gobierno

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, expresó su reconocimiento a la «utilidad» de Vox en Andalucía, ya que está apoyando al Gobierno autonómico de PP-A y Cs, y señaló, no obstante, que no ve ni espera que esa formación pudiera pedir, en algún momento de la legislatura, entrar en el Ejecutivo. En una entrevista con Europa Press, Marín precisó que Vox no es «socio» de Cs en Andalucía, pero sí es un grupo parlamentario que está «arrimando el hombro y que no sólo está permitiendo que haya un nuevo Gobierno en esta comunidad, sino también que salgan adelante leyes tan importantes como la de presupuestos». «Mi reconocimiento a esa utilidad», indicó Juan Marín.

«Están haciendo una labor con mucha seriedad y cada vez que me siento con ellos, y me he sentado muchas veces porque nunca me he escondido de una foto con Vox, al menos me escuchan», señaló Marín. En cuanto al hecho de que el PSOE-A acuse a PP-A y Cs de «blanquear a la extrema derecha» de Vox, manifestó que el hecho de que PSOE y Podemos, después de lo que han hecho en Navarra, que ha sido «blanquear a Bildu», «hablen ahora de esas cuestiones aquí, es para que se lo hagan mirar».

El retorno de Teresa Jiménez

Por otro lado, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, señaló que la coordinadora general del partido morado en Andalucía y líder de la confluencia, Teresa Rodríguez, está preparando su vuelta para septiembre «y viene con muchas ganas y con mucha fuerza». Teresa Rodríguez está de baja con motivo de su embarazo desde principio de año, siendo su última intervención en público en el debate de investidura.