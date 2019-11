La Andalucía vaciada llega al 54%

El Gobierno andaluz delimitará las comarcas más afectadas por la despoblación para implementar en ellas actuaciones preferentes contra este problema, que ya afecta al 54% de los municipios andaluces, en especial en zonas del norte de la comunidad autónoma y de la Serranía de Ronda, según anunció en el Parlamento el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien advirtió de que este problema es «un asunto de Estado, que afecta a todos los miembros de la Unión Europea y en el que no caben planteamientos partidistas», por lo que reclamó «la colaboración de todas las administraciones». Bendodo recordó que el 54% de los municipios andaluces ha perdido población desde el año 2000 y enfatizó que en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, la despoblación afecta al 71% de estas poblaciones. Por ello, concluyó, más del 25% de los andaluces vive en municipios que pierden habitantes. El consejero señaló que algunos estudios constatan que entre 2006 y 2016 se ha producido «una importante dinámica poblacional negativa» en comarcas del nordeste de Granada; en la serranía de Ronda, lindante con Cádiz y en áreas del norte de las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén y Córdoba. Los criterios para determinar las zonas afectadas por la despoblación serán la densidad demográfica, las ratios de envejecimiento y natalidad, el aislamiento geográfico y o las dificultades de vertebración territorial. Las actuaciones frente a la despoblación implicarán a todas las consejerías, que incluirán la perspectiva demográfica en la elaboración y ejecución de sus actuaciones. Bendodo valoró que el Gobierno andaluz no sólo no ha congelado las transferencias a los municipios previstas en la Patrica sino que sus fondos han aumentado un 4% en 2019 y 2020, hasta los 500 millones de euros.