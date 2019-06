Moreno urge a la UE a dotar de medios a Marruecos para controlar la inmigración

El presidente andaluz, Juanma Moreno, urgió ayer a la UE a aumentar los recursos económicos para controlar los flujos migratorios en la «frontera Sur», permitiendo a Marruecos disponer de más medios, y reclamó que se haga un «esfuerzo» similar al de Europa del Este o Turquía.

Moreno, de viaje oficial en el país norteafricano, se reunió en Rabat con varios ministros del Gobierno marroquí, entre ellos el de Interior en funciones, Noureddine Boutayeb, y el de Exteriores, Nasser Bourita, y aseguró que Andalucía «va a alzar la voz» y hacer valer «su peso demográfico» –es más grande que once países comunitarios– para que «de una vez por todas» las autoridades europeas miren al Sur. «No puede ser que se haga un esfuerzo tan importante como el de Europa del Este o Turquía y no se haga de manera parecida en el Sur de Europa, es una asignatura pendiente», incidió, según informó Efe. La UE llegó a un acuerdo con Turquía en 2016 por el que se comprometía a hacer llegar a ese país 6.000 millones a cambio de que retuviera en sus fronteras las oleadas de refugiados huidos de Siria y otros conflictos armados, un acuerdo duramente criticado por las ONG que denuncian la violación de los derechos humanos en los campos de refugiados turcos y no exento de tensiones y amenazas del Gobierno turco a Europa.

Con todo, Moreno defendió que en la frontera sur, las políticas de cooperación pasan por dotar a Marruecos de más medios materiales y humanos para «limitar» el paso migratorio, y aseguró que la Junta hará valer su «peso» para exigirlo. Subrayó el «enorme esfuerzo» del país vecino para «controlar esos flujos migratorios» y su «enorme vocación e interés» para que esa inmigración sea «lo más ordenada posible». «Tenemos que ser agradecidos porque han puesto todos los medios que tienen a su alcance», agregó. Puso como ejemplo que gasta 20 millones al año solo en autobuses que trasladan a los inmigrantes desde el norte de Marruecos al sur del país y la «enorme colaboración» entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países».

Respecto a los menores extranjeros no acompañados (Menas), cuya atención compete a la Junta, Moreno informó de que el Gobierno marroquí se mostró dispuesto a colaborar en su identificación y devolución, «siempre y cuando desde la parte española también se pueda hacer de forma rápida y eficaz». En este sentido admitió que el marco legislativo tan «garantista» de España impide que se puedan hacer de manera rápida, como le «gustaría» a la Junta y a Marruecos, y que «parte del tejido social» como las ONG «no ve con buenos ojos» esas devoluciones de menores.

Actualmente la Junta acoge a 9.000 Menas en su sistema de protección, la mayoría marroquíes. Un 70% se va voluntariamente de los centros para seguir su proyecto migratorio, muchos sin papeles, por lo que las ONG y el Defensor del Pueblo han alertado del riesgo de que caigan en manos de las mafias. En lo que va de año han llegado 1.600 y la Junta ha ampliado 1.200 plazas en los centros de acogida en previsión de un aumento en verano. En el Parlamento andaluz, Vox ha reclamado al Ejecutivo presupuesto para devolver a los Menas, ante lo que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (también en Marruecos y competente en la materia) simpre ha defendido que «son menores, tienen sus derechos» y es su obligación protegerlos.