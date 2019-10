Sonrisas y emoción con los modelos más especiales de Álvaro Moreno

Osuna se llenó de alegría en la noche del viernes. La Plaza Mayor, desbordada de vecinos, vivió una velada donde reinó el arte y la solidaridad. La firma de ropa Álvaro Moreno, originaria de la localidad sevillana, celebró la gala “Premios con Alma”, donde se reconoció a las Hijas de la Caridad del Pumarejo por su labor social, con las que la empresa elaboró un proyecto para la venta de una línea de mantas destinadas a aislar del frío a las personas sin hogar. La causa recaudó más 16.000 euros, cuyo importe se destinó íntegramente a las Hijas de la Caridad.

En su primera edición, la gala continuó con un desfile muy especial de la última temporada del diseñador, allí presente. Miembros de las asociaciones Down Sevilla, Down Córdoba y las de Osuna AMFO, Paz y Bien, MIMO y Centro de Día Nuevo Reto participaron en la exhibición de los últimos conjuntos de la firma de ropa masculina. María Jesús, madre de un miembro de la asociación Down Sevilla, destacó el compromiso del diseñador por reservar un espacio a las personas con diversidad funcional “apostando lo que otros no apostarían” sin tener un miembro cerca en esta situación. Y es que este no es el primer evento en el que Álvaro Moreno incluye a los chicos y chicas de estas organizaciones, gracias a la firma de convenios con Down Sevilla y Down Córdoba para propiciar la inclusión laboral de estas personas en sus “Tiendas con Alma”, donde los ha incorporado como trabajadores en las tiendas de Córdoba, Osuna y la última en el centro comercial Lagoh.

La particular presentación de la temporada otoño-invierno del diseñador ursaonés destacó, más allá de sus estilos “urban outfit”, “casual man” o “elegance concept”, por su carácter inclusivo. Toni, un joven de Down Córdoba, aseguró que aunque él dedicase su tiempo libre a la interpretación, al cante y al baile, Álvaro Moreno le había mostrado que lo que más le gusta es ser modelo. Brindarles la oportunidad de desfilar enriqueció a estos niños, jóvenes y mayores que se subieron a la pasarela para lucir las prendas más solidarias de Álvaro Moreno, pero también al público que asistió al evento. Uno de los espectadores aseguraba que, aunque al principio del acto llamaba su atención las personas con síndrome de Down, poco a poco fue dejando atrás los prejuicios y finalmente terminó fijándose “en la ropa”. Es esa normalización la que persigue Álvaro Moreno con estas iniciativas solidarias en las que el compromiso social va antes que todo. Este encargó que la ropa usada en el desfile fuera regalada a los jóvenes de estas asociaciones, un gesto más que corrobora el carácter solidario de la empresa de Osuna. ,

La gala cerró el telón con la actuación de El Torombo y el proyecto social y cultural del Polígono Sur “Fuera de Serie”, que da apoyo a los jóvenes de este barrio a través del arte y del flamenco, en cuyo escenario se formó una algarabía entre agradecimientos y llantos de felicidad que conmovieron al público que escuchaba atento las rumbas de este grupo, que llegó a pisar el escenario del programa televisivo “Got Talent” en febrero de este año.

Actualmente, Álvaro Moreno opera en el mercado español con 43 puntos de venta, entre tiendas propias, presencia en centros comerciales, “outlets” y “corners” de El Corte Inglés, cuenta con un e-commerce que ha crecido un 350% en un año y da empleo a casi 700 personas. La marca dará el paso de su expansión internacional comenzando por Lisboa (Portuga), donde muy pronto abrirá su primer punto de venta fuera de España.