El Festival Valladolid Jazz dará voz a los grupos locales

Los grupos vallisoletanos tendrá un papel protagonista en la XIV edición del Festival Valladolid Jazz, que se celebrará todos los viernes del 8 al 29 de noviembre, en el Laboratorio de las Artes de la ciudad (LAVA).

Así lo destacó la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, vallisoletano, Ana Redondo, durante la presentación del certamen, y es que según señaló la principal novedad de este año es la sección «Nuestro jazz». Los conjuntos y solistas que participarán en esta primera cita son Arnela Trío (8 de noviembre), José Luis Kaele (15 de noviembre), Julio García «Grupo» (22 de noviembre) y Three for the road (29 de noviembre).

Además, en esta ocasión sube el telón del Festival la joven trompetista y vocalista barcelonesa Andrea Motis. Asimismo, presentará un adelanto de su nuevo trabajo, «Do outro lado do azul», dedicado a Brasil.

El siguiente viernes, día 15, será el turno del saxofonista vallisoletano y coordinador del festival José Luis Gutiérrez. Aclamado desde su debut –»Núcleo» (1998) fue considerado el mejor disco de jazz del país-, destaca como uno de los músicos más originales y creativos de la escena internacional.

Toma el relevo (viernes 22 de noviembre) Ximo Tébar, considerado como el guitarrista más prestigioso del jazz español y nombrado «el jazzman español de los 90» por la revista francesa Jazz Magazine. Su particular fusión de jazz y flamenco con lo que el artista llama «aroma mediterráneo», bautizado como «Son Meditarráneo», le ha abierto las puertas de los principales festivales del mundo. En sus más de tres décadas de carrera ha grabado junto a músicos de la talla de Lou Donaldson, Joe Lovano, Louie Bellson o Tom Harrell.

Como ya es tradición, el Festival de Jazz de Valladolid reserva una tarde a los niños. Noa Lur, premiada como una de las mejores cantantes del jazz europeo en el Festival Internacional Nomme Jazz y elegida por el diez veces ganador del Grammy Bobby McFerrin, prestará su voz al concierto «Jazz for children» el viernes 22 de noviembre, informa Ical. Un repertorio de canciones como los temas principales de películas como «Aladdín» o «Frozen» se fusionan con melodías de videojuegos, siempre en clave de jazz, para componer un divertido concierto.

El holandés Paul Van Kemenade protagoniza el concierto internacional y pone el broche de oro a este XIV Festival de Jazz de Valladolid el viernes 29 de noviembre. El saxofonista, premio Boy Edgar Prijs, máximo reconocimiento a los músicos de jazz en los Países Bajos, es uno de los intérpretes más reputados de su país. A la cabeza de su quinteto, con el que recala en Valladolid, ha acompañado a músicos tan aplaudidos como David Murray, Kenny Wheeler, Zim Ngqwana o David Linx.

Las entradas para los conciertos tienen un precio de 11 euros por actuación (5,5 euros en el caso del concierto para familias). El abono (no incluye el concierto familiar), de 36 euros. Se podrán adquirirse a partir del 22 de octubre en taquilla, abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y los domingos de función desde dos horas antes, y en el portal web www.vayaentradas.com.