Francisco Igea: «Sánchez es pura vanidad; no he visto a nadie más peligroso liderando un partido»

Francisco Igea Arisqueta tiene las ideas muy claras, «estoy en política para cambiar las cosas». Para ello tiene muy presente las 100 medidas acordadas en el Programa de Gobierno autonómico suscrito con el Partido Popular, y está poniendo su empeño y esfuerzo en ese objetivo. Este vallisoletano, médico de profesión, y líder de Ciudadanos en la Región, continúa recorriendo todos los puntos de Castilla y León para escuchar las reivindicaciones de los ciudadanos en busca de soluciones para una Comunidad, que, asegura a LA RAZÓN, «cuenta con un importante potencial de crecimiento y desarrollo, pero lo primero que tenemos que hacer, es creérnoslo».

- ¿Qué significa para usted ser vicepresidente de la Junta de Castilla y León?

- Una gran responsabilidad, por que la gran parte de las cosas que pasan van a depender de saber elegir bien a tu equipo, de saber tomar decisiones ante una crisis, de no ceder al titular y pensar más allá, en la gente de verdad. Pero también es un lujo.

- ¿Cómo están siendo estos primeros días de legislatura?

- Mucho mejor de lo esperado. Tras unas duras negociaciones para formar gobierno, hay un ambiente excelente. Y a pesar de que aquí ya nadie te da 100 días para comenzar a evaluarte, estamos trabajando para dar respuesta a las necesidades del territorio y de la gente.

- Y desde el primer momento están levantando las alfombras...

- Cuando los ciudadanos cuestionaban que era eso de la Consejería de Transparencia, ya pueden ver que es cualquier cosa menos algo ornamental, porque estamos demostrando que no se puede esconder las cifras de las listas de espera, por ejemplo, y que nos esforzamos en conocer la verdad y no en maquillarla.

- ¿Qué le pide la gente?

- Los emprendedores, la gente del campo, los empresarios, los profesionales de los servicios públicos o la comunidad educativa, que son los que van a sacar adelante de la Comunidad, no tanto los políticos, nos demandan una Administración más ágil y neutral, ya que la burocracia es muy lenta y a veces se convierte en un estorbo, así como medidas eficaces para luchar contra la despoblación, como una fiscalidad especial en las zonas desérticas, que todo el valor añadido del campo se quede aquí, por una política de retorno sensata y por el desarrollo tecnológico.

- Y para ello tiene que ser la legislatura de otra área que usted dirige, como lo es la de Ordenación del Territorio...

- Hemos conseguido una cosa, hacer de esto un tema de debate de verdad, porque la mayoría de los castellanos y leoneses piensa desde hace muchos años, las cosas languidecen y se apagan sin que nadie haga nada, y ahora llegan unos nuevos que piensan algo diferente. Está claro que tener 2.248 municipios, más de 500 con menos de 100 habitantes, es inviable. Creo que la gente se va a quedar en sus pueblos si los servicios están en el municipio más grande de su zona y no tanto si se tiene que ir a la capital.

- ¿Cómo valora que haya unas nuevas elecciones?

- Es un fracaso absoluto de la política. No saben el daño que han hecho. Ojalá alguien del Gobierno de la nación hubiera hecho lo que nosotros. Cuando tu desacreditas el sistema parlamentario, estás abriendo la puerta a la catástrofe. Es imposible recordar un capítulo más bochornoso y adolescente en la Historia de España. La pelota es mía y no jugamos. Resulta difícil no usar epítetos malsonantes. Es un candidato que es pura vanidad, puro ego, que lo único que le importa es ser el más guapo. No he visto a nadie más peligroso al frente de un partido.

«A los jóvenes hay que ofrecerles un futuro de innovación y desarrollo»

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tiene muy claro que el futuro de Castilla y León pasa por los jóvenes, y que estos se van a quedar si «les ofrecemos un futuro de innovación, de crecimiento y de desarrollo». En este sentido cree que la Comunidad con «una industria excepcional, en muchos casos puntera en el mundo, como la agroalimentaria que deben saber aprovechar, para que puedan contar con un futuro ilusionante lleno de oportunidades». Por este motivo, Francisco Igea se rebela con la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), ya que la considera «totalmente injusta» y que está provocando «la pérdida de población y de mucho capital». Al respecto, asegura que «está demostrado que tenemos los mejores estudiantes, los mejores resultados, que nos está costando mucho su formación desde que son niños, y no nos podemos permitir que ese talento se nos vaya a otras Comunidades Autónomas o países, por una norma que se demuestra que no es igual para todos».