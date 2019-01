La Federación de Socorrismo apuesta por seguir salvando vidas en su 25 aniversario

Dar mayor visibilidad y reconocimiento a un deporte que «salva muchas vidas». Ese es el objetivo final de los actos programados para el 25 aniversario de la Federación de Salvamente y Socorrismo de Castilla y León (Fecless), según aseguran a LA RAZÓN Jessica Pino y Sonia Martínez, responsable de prensa y secretaría de esta entidad que cuenta, además de con su variable deportiva, con una si cabe más importante, la de la prevención y formación.

Así, Palencia acoge hoy la primera actividad de conmemoración de esta efeméride aprovechando el Trofeo Ciudad de Palencia donde la institución celebrará una gala provincial en la que reconocerá a instituciones, otros clubes y aquellas personas que más han hecho, dentro de la provincia, por este deporte.

A esta le seguirán otras citas en Ávila, Burgos (16 de marzo con Juegos Escolares), Valladolid (6 de abril, coincidiendo con la II Jornada Copa de España de Mayores), León (27 de abril, II Jornada Copa de España de Menores), Zamora (16 de junio, Trofeo Ciudad de Zamora) y Salamanca, que culminarán con una gran gala regional el 30 de noviembre en la capital del Pisuerga.

Con más de 2.000 deportistas con licencia la pasada temporada y más de 6.000 escolares participantes en actividades de prevención y primeros auxilios, Fecless se posiciona como una Federación que «va más allá, promocionando desde las edades más tempranas un uso correcto de los espacios acuáticos para evitar problemas que van desde heridas a otros más serios, como ahogamientos», afirma Pino.

En este sentido, ambas ponen el foco en que la Comunidad es la Región de interior española con más fallecidos por esta causa y subrayan la necesidad de una preparación «seria y completa» para ejercer una profesión que en los últimos años se ha visto devaluada «aunque es esencial».

En cuanto a la no obligatoriedad de contratar un socorrista acreditado en las consideradas como piscinas privadas alertan de que «aunque no tenerlo supone un ahorro económico, supongamos que de 10.000 euros, no se puede poner precio a la vida de una persona y es mejor prevenir con un profesional, porque esta es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial».

Regular la formación para que se alcancen unos mínimos

«Aunque parezca increíble se puede obtener un título de socorrista con un cursillo online». Así lo asegura Jessica Pino, quien afirma que la falta de regulación para ejercer esta profesión y el «escaso valor» que le otorgar los ciudadanos es «la pescadilla que se muerde la cola». «Cuando se acoten unos mínimos y se apueste por esta materia, también en los colegios, tendremos unos espacios acuáticos más seguros», concluye.