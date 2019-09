Tomás del Bien: «Toro es ahora una ciudad con actividad, viva y referencia turística y cultural»

Tomás del Bien es un alcalde feliz, contento y satisfecho. Y no solo por que acaban de concluir con éxito las fiestas del municipio en honor a San Agustín, que también, sino especialmente por lo que ha conseguido hacer en tan solo cuatro años al frente del Ayuntamiento zamorano de Toro bajo las siglas del PSOE, después de dieciséis años de gobiernos populares que, según cuenta el regidor toresano, «dejaron el Ayuntamiento en la ruina y casi en quiebra técnica». De la anterior legislatura, Del Bien destaca el hecho de haber conseguido sanear las cuentas así como haber reducido la deuda en este tiempo de nueve a tres millones de euros, o que los proveedores estén cobrando ya en un mes y no en seis como hace unos años. Igualmente, valora el esfuerzo llevado a cabo en la recuperación de patrimonio, y pone como ejemplo al Real Alcázar o al Puente de Piedra o Puente Mayor. «Son dos monumentos importantes de Toro que hemos logrado sacar de la lista roja del Patrimonio de Hispania Nostra», asegura durante la entrevista que concede a LA RAZÓN. «Toro ya no es un lugar gris y en blanco y negro, sino una ciudad viva y dinámica, con actividad y que se ha convertido en referencia turística y cultural en la España de interior», apunta. Y pese a que anuncia a este periódico que éste será su segundo y último mandato porque cree que ocho años son suficientes para acometer un proyecto y dar paso a nuevas caras e ideas, Tomás del Bien es ambicioso e inconformista cuando se trata del bienestar de los suyos. Cuenta con muchos proyectos en la cabeza que tienen como nexo de unión conseguir que viva y trabaje más gente en Toro, pero también y sobre todo que los que decidan hacerlo tengan las mismas oportunidades que si lo hicieran en una gran capital. Al respecto, Del Bien destaca el potencial de Toro así como la calidad de vida y oportunidades que abre para trabajar. «Tenemos un tejido empresarial muy fuerte. Lo primero es el vino y contamos con sesenta bodegas adscritas al Consejo Regulador de la D. O. Toro, pero nuestro municipio es mucho más que vino, ya que podemos presumir de tener una de las azucareras que más molturan en España y con una industria agroalimentaria potente, con la galletera Siro o la quesería García Vaquero a la cabeza», señala el regidor toresano. Y entre los proyectos de futuro sobresale, por su importancia en el empleo, la reapertura «en unos meses» de la antigua fábrica de energía fotovoltaica de Pevafersa, tras la compra por parte de la multinacional China National Building Material (CNMB), el mayor grupo mundial fabricante de materiales de construcción, y de la empresa Barcelona Housing Systems (BHS). Del Bien explica que en estos momentos están trabajando en la puesta a punto de las instalaciones de una factoría que construirá paneles para viviendas prefabricadas y que empleará en un primer momento a cien personas. Asimismo, el alcalde se compromete a que antes de dos años esté abierto al público el nuevo Auditorio del municipio, que se levanta en la Iglesia municipal de la Concepción ubicada en la céntrica Plaza de la Marina. «Ya se han arreglado tejados y los muros perimetrales, y este año se terminará la mejora de la cubierta. Es un espacio polivalente y multiusos que Toro necesita. Si queremos realizar un Congreso, el Teatro Latorre, con 280 butacas, se queda pequeño», dice. Renovar las calles y asfaltarlas; poner el orden la Casa Consistorial en materia de accesibilidad, dar un nuevo impulso al deporte con la mejora y lavado de cara de las actuales instalaciones deportivas «que se han quedado un poco obsoletas», afirma, y apostar más por la eficiencia energética en la localidad tanto en los inmuebles municipales como en el alumbrado público y renovar las carpinterías para que no se pierda la calorificación de los edificios «para conseguir cero emisiones», son otras de las prioridades de este mandato. Y frente a la despoblación, intenta aportar su granito de arena con ayudas de 300 euros por nacimiento para el fomento de la natalidad aunque sabe que es insuficiente «porque lo que hace falta para que la gente viva en los pueblos es que estos tengan más servicios».

«Aunque me quiten el carné no me despojarán de mis ideas socialistas»