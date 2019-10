Aragonès avisa que sin Presupuestos será difícil seguir con la legislatura

El vicepresidente del Govern y ‘conseller’ d’Economia, Pere Aragonès, ha lanzado este viernes un aviso relativo a las presupuestos de la Generalitat para el 2020. En una entrevista en TV-3, Aragonès ha abierto la puerta de nuevo a poner fin a la legislatura si no se aprueban las cuentas catalanas. “Si no se aprueban los presupuestos, es difícil que continúe la legislatura en condiciones normales”, ha dicho

El ‘conseller’ ha subrayado que lo más grave no son las elecciones o quién será ‘president’, sino todos los servicios que quedarán afectados; sanidad, educación, servicios sociales.... Aragonès se ha comprometido a “hablar con el ‘president’, Quim Torra, y trabajar para hallar una solución” si se contata que JxCat y ERC no cuentan con los apoyos para aprobar los presupuestos.

Rechaza pedir elecciones

Aragonès ha admitido que los dos socios del Govern han tenido que afrontar “un momento muy complejo” y que ello ha hecho aflorar diferencias pero se ha negado a dar por acabado el acuerdo y pedir elecciones: “Los gobiernos de coalición no son fáciles. El nuestro funciona razonablemente bien si lo comparamos con otros”, ha subrayado.

Sobre las voces de su partido, ERC, que, como Joan Tardà, sí que reclaman convocar elecciones ya, Aragonés ha afirmado que “por ERC habla la dirección de ERC” y no militantes a título personal.

Autodeterminación innegociable

También ha abordado la situación de bloqueo que vive el ‘procés. Ha vuelto a defender la mesa de diálogo sin condiciones que planteó ayer y ha rechazado cualquier acuerdo que no acabe en un referéndum sobre la independencia. Se ha referido concretamente a la propuesta de Podemos y los ‘comuns’, que subraya que el diálogo no tienen que acabar necesariamente con un referéndum sobre la independencia: “Si la votación no ha de ser sobre la independencia, no nos encaja. El problema que tenemos es este. No hemos hecho todo este camino para volver a hablar del Estatut o de financiación”, ha dicho rechazando así la idea de los ‘comunes’.

“Para los independentistas, el camino hacia la independencia es irreversible i esto solo se solucionará con diálogo, negociación y un referéndum sobre la autodeterminación. No podemos cortarle las alas al pueblo para que decida”, ha añadido.

Se ha referido a la actuación de los Mossos durante los disturbios para expresar su “confianza” en la policía catalana, que ha vivido “una semana compleja”. “Confiamos en los Mossos. Si ha habido malas prácticas, actuaremos. Eso está regulado. Como policía democrática tienen una autoexigencia y está sometida a escrutinio”, ha subrayado. Sobre las críticas, ha zanjado: “Siempre hay críticas. Es lo que pasa cuando gobiernas”.

Más información