El profesor Manel Gimeno es nombrado «Fill Adoptiu» de La Nucía

El pleno del Ayuntamiento de La Nucía nombró por unanimidad «Fill Adoptiu» (“Hijo Adoptivo”) a Manel Gimeno martínez, profesor y director del Instituto, quien agradeció el nombramiento con un sentido discurso, en el que repasó su trayectoria docente en La Nucía, que comenzó en 2003 y que cesó el pasado junio.

El 9 de julio de 1705 nacía La Nucía como pueblo independiente y hoy en su 314 aniversario (1705-2019) y aprovechando la efemérides se se realizó el nombramiento a este profesor de secundaria durante 15 años, «como agradecimiento por su trabajo e implicación personal en la educación del pueblo, que ha convertido al Instituto en un referente de en el panorama educativo valenciano. Así como por su vocación por la cultura, el teatro y las artes escénicas en La Nucía».

El pleno comenzó con el minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la escritora nuciera Carme Miquel, nombrada «Filla Predilecta de La Nucia» en 2017.

Después tomó la palabra el concejal Pedro Lloret, quien realizó el discurso del nombramiento, en el que destacó la gran labor realizada por este «mestre valencià del Cabanyal» que llegó a La Nucía en 2003, para estar sólo un año y que lleva trabajando por la educación de La Nucía 16, 15 de ellos como director del Instituto de La Nucía (2004-2019), poniendo en marcha desde la nada un centro educativo que hoy es un referente a nivel autonómico.

Pedro Lloret también resaltó el trabajo incansable de Manel Gimeno en la promoción y difusión de la cultura y expresión artística en el IES La Nucía, con proyectos como el grupo de teatro «Gaudint Teatre», grupo que ha conseguido diversos premios a nivel autonómico y nacional.

En su discurso recogió testimonios de profesores del Instituto como Toni Lloret, secretario del IES La Nucía, de alumnos del Instituto como Alfredo Teja o profesionales de las artes escénicas como el actor profesional Morgan Blasco. Todos ellos alabaron «su gran labor como profesional de la educación y artes escénicas y sobre todo lo gran persona que es, ya que además de educar ha formado alumnos y alumnas durante estos 16 años».

Tras la votación, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, entregó a Manel Gimeno un pergamino y una placa conmemorativacomo recuerdo.

Para cerrar el acto intervino el homenajeado, quien en un sentido discurso repasó su experiencia docente en La Nucía y reclacó que «este nombramiento es como una metáfora ya que La Nucía me acogió hace 16 años como una madre, tratándome de maravilla a nivel profesional y personal durante todos estos cursos escolares. Me he sentido como en casa y como un nuciero más y hoy un poco más, con este nombramiento. He madurado como profesional en La Nucía, a la que siempre llevaré en el recuerdo y en el corazón. Creo que no merezco este reconocimiento ya que simplemente realicé mi trabajo, mi pasión, la educación y las artes escénicas. Para las dos cosas he de reconocer que desde el Ayuntamiento todo han sido siempre facilidades y ayudas».

Cerró el acto el alcalde Bernabé Cano, quien calificó de justificado y mereciudo el nombramiento y recalcó que el Instituto cía creado desde la nada, se ha colocado entre los mejores de la Comunitat como lo demuestran las notas de selectividad cada año, además de su gran aportación cultural, de juventud y de deportes,.