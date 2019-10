La ministra de Hacienda cree que Soler no tiene por qué prorrogar los presupuestos

La expresión del conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante los Desayunos de la SER con la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha cambiado de forma radical cuando esta ha asegurado que aconseja a la Generalitat valenciana que no prorrogue los Presupuestos de 2019. “Siempre aconsejo hacer presupuesto porque creoque es la obligación de los Gobiernos centrales y regionales”. Preguntada por el director de Radio Valencia Cadena SER, Bernardo Guzmán, sobre si no serían unos presupuestos “a ciegas” al no contar con el dato de las entregas a cuenta del año que viene, la ministra ha señalado que “en absoluto”, puesto que se conoce el dato de la liquidación y además “mi equipo está a su disposición para facilitarles cualquier dato”,

El conseller había defendido hasta ahora la prórroga de los Presupuestos de este año ante la falta de unas cuentas nacionales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya señaló hace unos días que “hará todo el esfuerzo necesario para que haya presupuestos” y, tras las palabras de Montero de hoy, seguro que la opinión de Soler cambia.

Pero no en todo ha sido tan dura la ministra. Montero ha justificado las partidas “ficticias” en los presupuestos valencianos. El hecho de tener un modelo de financiación que le perjudica, dice, ha llevado a la Comunitat Valenciana a utilizar una “suerte de colchón presupuestario” que le pemita tener un déficit diferente al del resto de las autonomias. Es decir, que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le parece comprensible que la Generalitat incluya en sus presupuestos una partida “reivindicativa” de 1.300 millones de euros aunque sepa que este ingreso no va a llegar. Ha explicado que “ese colchón es el que permite tener una cierta capacidad de ir convergiendo a un gasto promedio”. “No lo justifico pero puedo comprender que existe una razón de ser que hace q aquí sea más justificable”.

En cuanto a la reforma del modelo de financiación, ha asegurado que es un asunto prioritario para el Gobierno en funciones, aunque no depende únicamente del Gobierno, sino que debe haber un debate con todas las Comunidades autónomas y un acuerdo mayoritaro en el Parlamento. Ha explicado que no se trata de quitarle a unas autonomías para darselo a otras, sino que “el Estado tiene que quedarse con una menor parte de recaudación tributaria para que las autonomías tengan más, y los que más abajo están con respecto a la media tienen que quedarse más para ir creciendo”.

Con respecto a las ya famosas entregas a cuenta, ha recordado que el 50 por ciento de las mismas llegarán en noviembre y el resto en diciembre y ha indicado que, aunque hace poco tiempo señaló que un informe de la Abogacía recomendaba que un Gobierno en funciones no realizara estas transferencias a las autonomias, ella ha trabajado duro para encontrar una solución, “algo que el PP jamás habría hecho”.

Ha señalado además que, en el caso de que el PSOE ocupe el futuro Gobierno y realice unos nuevos Presupuestos Generales, intentará cumplir con los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana, como la condonación de la deuda de la Marina.

Por lo que respecta al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha subrayado que es una “suerte de auxilio financiero” creado tras la crisis, pero que no debe de servir como excusa para que se recentralicen competencias que pertenecen a las autonomías. “Esas practicas hay que desterrarlas y que en ningún caso se produzca una tendencia recentralizadora, todo lo contrario”.