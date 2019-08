Las Consellerias aceptan recortar solo el 35 por ciento de lo que pide Presidencia

El pasado mes de julio hubo una reunión de alto nivel entre el presidente y los recién llegados consellers. Las noticias no eran nada buenas. Tenían que eliminar de sus presupuestos partidas por un valor de 438 millones de euros. Esta cantidad equivale a las líneas que, según el equipo de Presidencia, no se van a ejecutar ya en lo que queda de año puesto que no se ha hecho hasta el mes de julio.

Finalizada la reunión los respectivos consellers se retiraron a sus despachos y, por supuesto, no aceptaron a la primera la propuesta de Puig. Ni mucho menos. Las Consellerias aceptan eliminar de sus partidas solo 153 millones de euros, es decir, el 35 por ciento de lo exigido por Presidencia.

Desde el Palau se calcula asimismo que en el sector público pueden restarse otros 119 millones de euros.

Tal y como se publicó ayer, el próximo martes se reunirán el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, con la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra. En dicha reunión deberán negociarse estos ajustes porque, por una parte las Consellerias no aceptan la cifra planteada por el presidente y, por otra, los Departamentos en manos de Compromís se lamentan de ser los más afectados por estos recortes en el gasto.

Fuentes de Compromís señalaron ayer que «seguro que se puede ahorrar más de esos 153 millones más sin que sea un drama» pero hay que negociar, «y ese es el punto de partida».

La negociación no será sencilla puesto que el ambiente está ya caldeado. Esta semana la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha sido protagonista por negarse a comparecer en el Senado para abordar el asunto de la financiación autonómica. Además, utilizó un informe de la Abogacía del Estado para justificar el no envío de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, uno de los principales motivos por los que la Comunitat debe de hacer ahora los ya comentados recortes.

Posteriormente, y ante el revuelo organizado, la ministra aseguró que el Gobierno encontrará la manera de remitir el dinero a las autonomías.

Pero mientras tanto la batalla dentro del Botànic II ya está servida. El pasado miércoles, tras la Junta de Síndics en Les Corts, la primera del calendario parlamentario de este curso, la portavoz de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, pedía a sus socios de Gobierno, el PSPV, que consensúen las medidas de ajuste tanto con su formación como con los podemitas.

Mientras tanto, la formación morada reclamaba que no se elimine ninguna partida de la Conselleria de Vivienda, la única bajo su responsabilidad, puesto que posee ya un presupuesto muy limitado. La historia continúa.