«Los mensajes entusiastas nos están destrozando»

Tras iniciar una campaña de mecenazgo para recaudar 3.500 euros que avalaran su novela, «Maniquí Armado» finalmente vio la luz el pasado mes de marzo. Enrique Tejedo (Castellón, 1989) acaba de publicar su primer libro con el objetivo de que el público «caiga rendido». Licenciado en Periodismo en Valencia, se mudó a Madrid para trabajar como guionista de televisión y como profesional del marketing «online», pero nunca ha dejado de lado su blog personal en el que vuelca los relatos que le sirvieron de inspiración para dar el paso y formar parte de la ya de por sí apabullante literatura española.

-¿Por qué «Maniquí Armado»? ¿Qué representa ese título?

-Barajé muchos nombres pero finalmente me quedé con este porque los dos protagonistas de la novela son dos tipos aparentemente inofensivos, como lo es un maniquí, y finalmente terminan cometiendo una auténtica atrocidad. Yo siempre digo que hay personas que son buenas porque nunca les han dado otra opción.

-Trata sobre la generación «millennial». ¿Qué destacaría de dicho movimiento?

-No soy sociólogo, pero la percibo como una generación hiperactiva. Creo que los mensajes entusiastas del tipo «hay que comerse el mundo» nos están destrozando. Está genial ese propósito de viajar a los lugares más lejanos de la Tierra o de vivir experiencias que nos marquen, pero creo que nos tenemos que relajar.

-Habla de la vanidad y el fracaso desde el punto de vista de los jóvenes de hoy en día. ¿Qué los diferencia de sus padres?

-Evidentemente voy a generalizar, pero creo que las prioridades han cambiado. En los trabajos se ve muy claramente, en generaciones anteriores el mayor logro era conseguir un empleo estable y bien remunerado y, en muchas ocasiones, ni siquiera se planteaban si este les gustaba o no. Actualmente, no sé si porque no nos queda otra, valoramos mucho más esa horterada de «sentirnos realizados».

-Usted también llegó de la costa castellonense a Madrid. ¿Podría considerarse a ‘Américo’ su alter ego?

-Américo, el protagonista, ha disfrutado de bares, garitos y rincones de Madrid en los que yo he estado. Eso sí, no tenemos nada que ver más allá de que los dos hemos escrito un libro y somos provincianos. Yo nunca tuve la ingenuidad de irme a la capital pensando que ese era un requisito «sine qua non» para triunfar en la literatura. Ese tópico es absurdo y basta con echar un ojo a la gran cantidad de autores consagrados que no viven en Barcelona o Madrid. Por ejemplo, Sergio del Molino, Miguel Ángel Hernández o María Sánchez.

-¿En qué momento decide dar el paso de escribir la novela?

-Escribía relatos cortos pero estos terminaron cansándome debido a que se sostienen únicamente con una buena idea, y desarrollar tramas y personajes en ellos es muy complicado. Por ello, me apunté a un curso de novela en el que me lo pasé muy bien pero no aprendí nada, y en diciembre de 2016 comencé con el borrador de Maniquí armado.

-¿En qué medida le ha influido trabajar como periodista y guionista para escribir el libro?

-El periodismo me dio la experiencia previa de haber escrito para un público que no conozco y me enseñó a priorizar la información más relevante. En cuanto al trabajo de guionista, considero que este fue clave para que los diálogos sean naturales y permitan avanzar la historia. Además, desarrollé un mapa de tramas como los que llevan a cabo los guionistas ante un proyecto de ficción.

-Recurre al mecenazgo para publicar el libro. ¿En qué consiste este método?

-Sí, había participado como mecenas en un libro de esta editorial y me gustó tanto la experiencia que les envié el manuscrito. Únicamente consiste en que aquellos que lo deseen pueden dar una cantidad económica para que el libro se pueda publicar y, a cambio, reciben la satisfacción de haber ayudado a un futuro autor. Como mínimo también reciben un ejemplar en papel.

-¿Qué le diría a quienes, como Américo, encuentran obstáculos a la hora de hacer realidad sus sueños?

-Como «coach» soy pésimo pero me atrevería a decir dos cosas. Por un lado, que deben tener mucha paciencia y, por otro, que está bien que escuchen la opinión de sus familiares y amigos, pero que tengan claro que nadie ha vivido unas circunstancias exactamente iguales a las suyas y, por tanto, deben confiar en su propio criterio a la hora de tomar decisiones.

-¿Se lanzará nuevamente a publicar otra novela?

-Eso espero. Tengo una idea que me gustaría comenzar a desarrollar después del verano. No puedo comentar mucho todavía, pero por tono se parecerá a Maniquí Armado.

El libro

Los nuevos retos sociales.

Amistad, ambición y éxito podrían marcar los pasos del protagonista de la novela «Maniquí Armado». El joven Américo se traslada a Madrid con la intención de cumplir su sueño de ser escritor. Un claro ejemplo de cómo se mueve la sociedad actual entre sueños de siempre con la tecnología de ahora.