Novios plantados en el altar por un error técnico

Plantados en el altar por un fallo técnico. Así se vieron Enrique y Laura, una pareja que pensaba contraer matrimonio en Segorbe (Valencia) y no pudo por incomparecencia de la alcaldesa, que se suponía que debía oficiar la ceremonia.

No obstante, tras el revuelo generado en redes sociales por este hecho, la primera edil, Mari Carmen Climent (PP), tuvo que salir a defenderse y explicar lo ocurrido. Así, desde el Ayuntamiento alegan que el expediente para el matrimonio se remitió el 12 de diciembre del pasado año y que la pareja solicitó el 8 de julio casarse el pasado sábado, 5 de octubre, a las 09:30 horas.

Sin embargo, según el comunicado oficial del consistorio, firmado por el secretario, José María Garzón, la hora de la ceremonia «se modificó verbalmente para que fuera a las 12.00 horas». Según explica el Ayuntamiento en su escrito, la técnico de secretaría «omitió preparar el acta por error para llevar a cabo el casamiento y no le comunicó a la munícipe que tenía ese acto programado, por lo que la primera edil no pudo realizar la boda, al desconocer la misma y tampoco pudo formalizarla, al no contar con la documentación administrativa necesaria».

Los hechos, no obstante, llevaron al PSPV-PSOE, partido en la oposición, a pedir la dimisión de la alcaldesa «por dejar tirados a unos novios el día de su boda».