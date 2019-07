La fórmula tripartita utilizada para la formación de la Generalitat valenciana, con socialistas, Compromís y Podemos, no sirve para el Gobierno de España. Así lo ha recordado el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, durante un desayuno organizado por la agencia de noticias Europa Press en Madrid. «No me importaría ver a Podemos en el Gobierno, pero es que no es lo que han elegido los españoles», señalaba el presidente al tiempo que aseguraba que los números no salen en este caso.

Tras apuntar que los valencianos han votado claramente por una mayoría progresista, ha indicado que «aquí no hay mayoría absoluta», en referencia al Gobierno central, por lo que «hay que buscar algo diferente, y el presidente lo está buscando».

Ha señalado que le gustaría que se trasladara «el aroma» del Botànic II al Gobierno central, pero «no es posible porque no suma».

La fecha del debate de investidura del próximo presidente del Gobierno ha sido sin duda uno de los asuntos clave de la mañana. Poco después de que acabara el desayuno se ha conocido que el 22 de julio Pedro Sánchez se presentará para ser investido como presidente. Puig ha asegurado que de este modo el candidato socialista «no ha abdicado de su responsabilidad» y se ha mostrado sorprendido de que algunos partidos todavía no tengan claro cuál será su posicionamiento. Como ya comentara ayer, repetir las elecciones le parecería entrar en una «derivada de falta de respeto a la opinión de los ciudadanos».

Por lo que respecta al Botànic II, Puig ha explicado que su acción de Gobierno se va a dirigir al crecimiento económico, la justicia social y el desarrollo sostenible. Ha apostado, además, por la cohesión social, territorial y generacional.

No ha faltado, por supuesto, la reivindicación valenciana más repetida: la reforma del sistema de financiación autonómica, y se ha mostrado convencido de que si Pedro Sánchez es nombrado finalmente presidente del Gobierno, cumplirá con su compromiso de llevar a cabo dicha reforma.

El temporal catalán

Por lo que respecta a Cataluña, el presidente valenciano ha asegurado que la cuestión territorial «no es solo Cataluña, pero es Cataluña también». Ha defendido que el Gobierno comparta la vía del diálogo, «porque cualquier otra cosa crispará la sociedad».

Además, ha asegurado, «lo que pasa en Cataluña nos afecta. Si somos incapaces de diseñar soluciones para Cataluña, buena parte del temporal llegará a nuestras costas».

Con respecto a la sentencia del Constitucional sobre el 1-O, el presidente valenciano ha instado a «esperar» y ha reiterado que «hablar, hay que hablar» y ha asegurado que las especulaciones sobre un posible indulto del Gobierno a los presos catalanes no es positiva.

Combatir a Vox por «tierra, mar y aire»

Sobre las iniciativas parlamentarias presentadas ayer en Les Corts valencianes para obtener información sobre la violencia doméstica y las iniciativas a favor del colectivo LGTBI, el presidente ha señalado que «no vamos a seguir el juego a esta situación de barbarie» y ha asegurado que van a combatir a Vox «por tierra mar y aire».