Rus niega que blanqueara comisiones con operaciones «ficticias» en Brasil

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, negó esta mañana las acusaciones de blanqueo por las que acudió a declarar en calidad de investigado, e insistió en que esas operaciones sospechosas responden a meros «contratos entre empresas».

«Desde 1978 no he ido a Brasil, no tengo ninguna propiedad allí», afirmó Rus a la salida del juzgado, «no hay nada, son contratos entre empresas que hemos explicado y que no tienen nada que ver con Imelsa, son asuntos de mi empresa».

Rus declaró como investigado en una de las piezas separadas del caso Imelsa, la C, por un supuesto delito de blanqueo de capitales del que al parecer se pudo servir para dar cauce legal a una serie de comisiones ilegales.

El Juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una «operación simulada».

Según consta en el sumario de esta pieza, «existen indicios racionales de que la primera operación», la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM «también fue una operación ficticia». Los fondos blanqueados están relacionados, a juicio de los investigadores, con la supuesta actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros.