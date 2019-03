Manuela Carmena ya ha desvelado a quién llevará en su equipo para los próximos comicios autonómicos que tendrán lugar el próximo 26 de mayo. Tras ya conocerse que Marta Higueras y Rita Maestre ocuparían el segundo y tercer puesto, respectivamente, destacan las incorporaciones de Luis cueto y Felipe Llamas. . El concejal mejor ubicado es Pablo Soto, cuarto en la lista, de participación ciudadana; y José Manuel Calvo, quinto, es el actual delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. La sexta posición la ocupa Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, seguida de Nacho Murgui, encargado de Coordinación Territorial.

Hasta el puesto número 12 todos los nombres forman parte del Gobierno municipal: el duodécimo puesto lo ocupa la física Maysoun Douas, y el decimotercero, Javier Barbero, representante de la corriente Madrid 12. La actual regidora de Madrid no ha llevado a nadie de Izquierda Unida en su lista: Mauricio Valiente es concejal actualmente, pero no repetirá en la próxima cita electoral. Los ediles más críticos con la alcaldesa, Rommy Arce o Pablo Carmona, no están integrados en la lista, al igual que Celia Meyer o Guillermo Zapata. Aquí figura la lista completa.