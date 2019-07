La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, había citado hoy a las 10 de la mañana a Cs y Vox a negociar un pacto por Madrid en la Asamblea para tratar de desbloquear la investidura. Acudió la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pero el de la formación naranja, Ignacio Aguado, decidió no presentarse, lo que dilata la posibilidad de pacto y traslada al mes de agosto una posible investidura en Madrid. La reunión acabó siendo a dos bandas y duró 55 minutos. Después, tanto Ayuso como Monasterio trataron de restar importancia al hecho de que Aguado no acudiese a la cita. Mientras se celebraba la reunión, aprovechó para reunirse con personas de su partido en la cafetería de la Asamblea, donde casualmente fueron a parar Ayuso y Monasterio al término su encuentro sin que cruzaran palabra alguna.

Aguado ha manifestado que está dispuesto a firmar un acuerdo “pero sólo cuando Vox nos facilite un documento definitivo consensuado con el PP, entonces lo analizaremos y daremos nuestra opinión al respecto. No es un tema de reuniones ni fotografías. Si es compatible con el acuerdo de investidura que firmamos con el PP, de las 155 medidas, no tengo inconveniente en reunirme con Monasterio o Díaz Ayuso”, añadió. Porque, en su opinión, “meternos en una carrera de reuniones no tiene ningún sentido y no aporta demasiado a los madrileños”, sentenció.

Mientras, Diaz Ayuso restó importancia a que no asistiera Aguado al encuentro. “Hemos tenido una reunión para buscar soluciones y lo que queremos es seguir negociando entre los tres partidos para encontrar ese acuerdo. Vox tiene que hacer sus propuestas pero hay hay buena disposición de los tres grupos”.

La candidata del PP excusó a Aguado diciendo que “aunque no se ha acercado Cs (a la reunión), eso es lo de menos, tiene toda la voluntad de que salga el acuerdo. Es un texto muy parecido al de Murcia y tenemos que ver si Vox y Cs quieren seguir con este o crear otro. El escenario es positivo y queremos desbloquearlo pronto”, dijo una optimista Díaz Ayuso. Aunque también apuntó que posiblemente la falta de asistencia de Aguado tenía que ver con que “está hablando a nivel nacional (...) prefiere dejarlo para otro día, pero queremos vernos la semana que viene y, si no sale entonces, es posible que nos vayamos a septiembre y eso es poner la Comunidad de Madrid al borde de las elecciones”. Pero, por si quedaba alguna duda, “la relación es buena entre los tres y tenemos buena predisposición para que esto salga”.

Monasterio calificó de “cordial” la reunión con Ayuso, con la que “hemos rematado matices” del texto presentado por el PP, pero lo importante es que seguimos el camino y hay intención por parte de todos de dar un gobierno a Madrid”. En su opinión, el documento que se ha analizado “es sencillo y simple y se puede rematar con mucha facilidad”. No obstante, también se mostró partidaria de hacer algunas matizaciones al documento final, en lo que refiere a recuperarán algún concepto en lo referido a gasto público. Monasterio insistió en que “hay voluntad de acuerdo y no soy inflexible, no quiero una foto y una reunión a dos me parece bien con tal de avanzar. Los de Vox trabajamos en agosto”.