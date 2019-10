El cuñado de Posse, el último familiar en entrar a trabajar en el Ayuntamiento

Las casualidades no paran de sucederse en el entorno de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, de la que muchos dicen que se ha convertido en una verdadera «agencia de colocación». La regidora no sólo contrató a su hermana, Laura Posse, al frente de las redes sociales del Ayuntamiento por 52.000 euros anuales a través de un decreto que firmó el 29 de agosto el director de personal del Consistorio. Casualmente, ese mismo día, se ordenaba la contratación temporal vía decreto también de la pareja de Laura Posse, según revela la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El cuñado de la alcaldesa formaba parte de la bolsa de trabajo de operarios de servicio que se creó en el año 2016 en el ayuntamiento del municipio y en la que ocupaba el puesto número 48. El mismo día que la de él se ordenaba la contratación de otras dos integrantes que figuraban en la lista de personal temporal en lugares previos a la pareja de Laura Posse en un proceso aparentemente legal, aunque no deja de llamar la atención la coincidencia en la fecha de la contratación de Laura Posse y su pareja.

El cuñado de la regidora pidió excedencia en su trabajo, la empresa Urbaser, para ocupar un puesto de ordenanza en un colegio público de la localidad del sur. Fuentes municipales han asegurado que, normalmente, se tira de la lista de personal temporal para cubrir bajas de empleados públicos del Ayuntamiento que pueden ser de mayor o menor duración. Sin embargo, el cuñado de Posse ha tenido la fortuna de cubrir una baja por prejubilación de funcionario municipal, lo que le garantiza la permanencia en el puesto al menos por varios años.

La hermana de la alcaldesa fue cesada a principios de septiembre como responsable de redes sociales tras haberle creado un puesto para ella que no existía hasta el momento en el

Consistorio. La alcaldesa llegó a decir que se arrepentía de haber contratado a su hermana.

Posse ha sido suspendida de militancia por el PSOE, pero eso no ha impedido que siga haciendo su trabajo con una menor exposición pública. Aún está pendiente de que el comité de ética del partido se pronuncie. Eso se producirá, previsiblemente, el mismo día en que está programado que se debata la reprobación de la alcaldesa en el Ayuntamiento de Móstoles. Ahora bien, el acta como concejal del consistorio es personal e intransferible, con lo que ni el propio partido la podría cesar como alcaldesa. La única vía para quitar a la regidora el bastón de mando es la moción de censura, pero Más Madrid Ganar Móstoles, el hasta ahora socio de Gobierno de Posse, nunca apoyaría una moción de censura que viniera de partidos como PP, Cs o Vox. Los propios concejales del PSOE tampoco sumarían votos suficientes con Más Madrid o Podemos en el hipotético caso de que impulsaran esta moción, porque hay concejales fieles a Posse que se niegan en rotundo a apoyar que salga de la alcaldía. Para colmo, los grupos de la oposición tampoco logran ponerse de acuerdo.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ayer aseguró que «el PSOE ha intentado salvar la cara suspendiéndola de militancia, pero el PP, a día de hoy, no nos ha dado respuesta ni se ha querido plantear una moción de censura. Es necesario que Noelia Posse deje de ser alcaldesa inmediatamente», más allá del candidato que se presente si hay una moción de censura, según dijo. Zafra hizo estas declaraciones ayer después de que su portavoz en Móstoles iniciara hace unos días una ronda de contactos para impulsar una moción de censura contra Posse.

Sin embargo, el portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Alfonso Serrano, aseguró no haber recibido ninguna comunicación al respecto. «Desde el primer momento el PP se puso a disposición de Cs Móstoles para ver en qué condiciones se hacía la moción de censura, pero estamos esperando a que nos digan qué quieren hacer y, a partir de ahí, nos ponemos a hablar», dijo Serrano. Y es que, al parecer, no queda claro quien sería el candidato a alcalde si Posse dejara de ocupar su cargo.

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Manuel Rodríguez Uribes, defendió las acciones emprendidas hasta ahora por el PSOE que «ha reaccionado inmediatamente» a la cascada de nombramientos de amigos y familiares en el Ayuntamiento de Móstoles al suspenderla de militancia pero «no puede obligarla a dejar el cargo (...) Noelia Posse puede dimitir si ella quiere o se le puede hacer una moción de censura (...) a las personas no se las puede, en un Estado de Derecho, obligar a nada por una vía que no venga recogida en las normas». Más aún, salió en su defensa al asegurar que, «de momento, no hay ninguna cuestión penal que se sepa sobre el proceder de la alcaldesa. Corresponde a la oposición la moción de censura».

Mientras, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Móstoles, Mirina Cortés, ayer anunció que impulsará la convocatoria de una comisión informativa para fiscalizar los expedientes de contratación en el área de urbanismo . Lo hará después de las dudas surgidas sobre las contrataciones por el procedimiento de libre designación en el área y la sentencia judicial que anula el nombramiento del actual gerente de urbanismo. Cortés se refiere a la contratación de la directora general de Urbanismo, Rosas Camacho, quien supuestamente falseó la experiencia como arquitecto del gerente de urbanismo, Jesús Espelosín. La portavoz del PP asegura tener dudas sobre los procesos de contratación ante la demora de Noelia Posse en entregar los expedientes solicitados hace semanas.