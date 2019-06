Ha habido un proceso de selección para directores de colegio y “mi proyecto no ha superado el corte”. El director del colegio madrileño Blas de Lezo, José Javier Montellano, admitía así que había suspendido la prueba y decidía aclararlo a los padres a través de un comunicado publicado en la Web del centro. Lo hizo después de ver las muestras de apoyo de las familias del colegio, situado en el barrio madrileño de Las Tablas, y de que los padres amenazaran con realizar movilizaciones e incluso encerrarse la noche del sábado al domingo como medida de presión para forzar su continuidad en el cargo.

Después de aclarar con total franqueza lo sucedido, Montellano pidió a los padres expresamente que desistieran de sus intenciones. “Ante las demandas de información que nos estáis haciendo llegar en cuanto al proceso de selección de directores quiero expresar que ha finalizado y se ha realizado con el rigor que preside este tipo de procesos”, aclaró. Más aún, invita a los padres a “evitar rumorologías que no proceden” y pide “prudencia en las manifestaciones de apoyo a mi continuidad al frente de este centro” y que “se eviten manifestaciones irrespetuosas hacia terceras personas”.

El jueves la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital de la Consejería de Educación comunicó la decisión de no llevar a cabo la renovación de su actual y única dirección hasta la fecha, tras cuatro años de funcionamiento del centro. La titular de la citada DAT, Coral Báez, comunicó que el actual director no podía seguir al frente del colegio al no haber superado el proceso de elección (único proyecto presentado) que se ha desarrollado estas últimas semanas en varios centros escolares de la región.