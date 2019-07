La fórmula murciana para un pacto de gobierno en Madrid se abre camino. Ciudadanos ha recibido hoy un documento de dos folios con una propuesta de acuerdo de Vox, el mismo que éste partido remitió al PP y, “sin haber leído el documento” ya ha salido el candidato de CS, Ignacio Aguado, a decir que está dispuesto a sentarse y escuchar a los de Abascal. Aceptaría un texto similar al acordado en Murcia, salvando las diferencias entre esta comunidad autónoma y Madrid, tal y como ha dicho el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado. Sólo hay algunos aspectos que habría que “pulir” y que no hacen imposible el acuerdo en Madrid.

Para empezar, Aguado ya ha dicho que “no vamos a firmar ningún documento a tres ni poner en marcha un tripartito”, pero la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ya dijo ayer que no descartaba un acuerdo verbal o un “modelo de acuerdo creativo” tal y como se ha hecho en Murcia.

El candidato naranja también ha asegurado esta mañana, en declaraciones en la Asamblea de Madrid, que accederá al acuerdo “siempre y cuando el documento de Vox no sea incompatible con el de las 155 medidas firmado con el PP” hace 16 días. Sobre este asunto, Vox ya dijo que “sugeriría” la reducción de consejerías y deja abierta su propuesta a modificaciones, pero el PP ya se ha apresurado a remitir un nuevo documento que suavicen las condiciones para que las tres partes lo asuman. Y es que los populares creen que el cambio de estructura administrativa no supondrá un aumento real del gasto, que es el inconveniente que le ve Vox al planteamiento.

Sin embargo, poco después, Ciudadanos tachó de "retroceso" el documento presentado por Vox en Madrid al no parecerse al de Murcia. Es más tachó de "retroceso" el texto y aseguró que dista mucho del que ha presentado este partido en la Región de Murcia. Según fuentes de la formación naranja, el documento "no es asumible y es, además, incompatible con algunas de las 155 medidas que han firmado con el PP".

Según Aguado, “en Murcia lo que ha hecho Vox es presentar un documento que no es incompatible con el acuerdo de gobierno entre PP y Cs y en Madrid, si defienden, bajar impuestos, respetar el orden constitucional, garantizar la libertad educativa, austeridad y control de la deuda no tengo ningún inconveniente en asumir los compromisos pero si lo que quieren es atacar los derechos del colectivo LGTBI, estigmatizar a los inmigrantes o frivolizar con la violencia machista están abocando a la Comunidad a una repetición electoral o incluso a un gobierno de Gabilondo”, dijo. De momento, Vox no descartó ayer renunciar a su petición de derogación de algunos artículos de la ley LGTBI en favor de otras alternativas que permitan conciliar a los padres su derecho a la libertad de no enviar a sus hijos al colegio el día que haya talleres LGTBI, lo cual, acerca posturas.

Pero Ignacio Aguado sigue culpando a Vox de “bloquear” el acuerdo. “Cada día que pasa se le hace más difícil y cuesta arriba explicar por qué sigue bloqueando un gobierno de centro liberal” cuando la situación se soluciona en media hora con un intercambio de correos, una llamada de teléfono o un WhatApp (...) Los madrileños no están pidiendo reuniones sino soluciones”. De ahí que a los pocos minutos la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, haya manifestado que “no hay motivos para seguir bloqueando la investidura y, si hay voluntad de Cs y Vox esta misma tarde estaría desbloqueado”.