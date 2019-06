Leche materna a la carta para Daniela

La semana que viene se cumplirán tres meses desde que nació Daniela. Desde entonces, ni ella ni su madre, Ana, han abandonado la unidad de prematuros del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y es que esta pequeña nació demasiado pronto. “Daniela iba a nacer con otra hermanita, pero el embarazo se complicó y perdimos a su melliza”, explica la madre a la que aún le cuesta revivir esos momentos. Esta pequeña luchadora nació con solo 27 semanas, con 900 gramos y con problemas pulmonares por lo que pasó directamente a la UCI. Al ser prematura el cuerpo de su madre aún no estaba preparado para la lactancia y “firmé para ser receptora de leche por si no me subía suficiente. Sabía que era difícil”. Y es que tanto la matrona como las enfermeras ya le habían explicado la relevancia de que recibiera leche materna. “Hasta ese momento no sabía que era tan importante, pero cuando me dijeron que la podía ayudar a no tener problemas intestinales y la protegía de otras enfermedades, me sentí muy agradecida de que otras madres hubieran donado su leche para que mi hija pudiera utilizarla”. Además, A Ana no tardó en subirle la suya por lo que “necesitamos muy poquita donada”, pero “en ese momento decidí que, al igual que me habían ayudado a mí, también quería ayudar a otras madres que, estando en una situación similar, no habían tenido tanta suerte y así pudieran experimentar la misma tranquilidad que tuve yo”.

El altruismo de Ana y de las más de 130 madres que a lo largo de 2018 han donado su leche al banco del Gregorio Marañón es el que ha permitido que la Unidad de Nutrición Personalizada haya conseguido ser puntera en España y una referencia en el resto de Europa. “En el primer año que lleva funcionando hemos conseguido más leche que el hospital italiano de referencia a lo largo de cinco”, dice orgulloso Manuel Sánchez Luna, jefe de servicio de esta unidad que pertenece a Neonatología. La clave de su éxito es que “los bebés que lo necesitan reciben la leche de una madre cuyo hijo nació en con la misma edad gestacional que el pequeño que la precisa”, especifica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.