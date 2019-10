Los bomberos de Madrid quieren seguir activos pasados los 55 años

La mesa sectorial de Bomberos está a la espera de avances para aprobar el borrador del Acuerdo del Convenio de la Escala Operativa. Y, según informan a este periódico fuentes del Sindicato de Bomberos, federado en CSIT-Unión Profesional, el acuerdo está supeditado a una condición: que los bomberos a partir de 55 años y los bomberos conductores a partir de 58 puedan optar, si así lo desean, a seguir en el servicio conocido como Atención Directa de Siniestro, en lugar de ser relegados a segunda actividad, lo que les obliga a cumplir tareas más administrativas.

Según explica a este diario Jorge Muñoz, portavoz de CSIT-Unión Profesional, sí que hubo acuerdo de la mesa sectorial a la hora de la implantación de las 35 horas semanales para la Escala Técnica, es decir desde el puesto de sargento y hacia adelante en el escalafón. Sin embargo, no ha sido así en lo que respecta a la Escala Operativa (bombero, bombero conductor, jefe de grupo, etc), ya que, en la actualidad, los mayores de 55 años no cuentan con la posibilidad de realizar labores más ligadas directamente a los siniestros.

«Se trata de un problema grave. No hay personal suficiente y actualmente existen tres parques nuevos que no se pueden abrir. De esta forma, se podría ofrecer un servicio de calidad, que aumentaría de forma considerable y a coste cero», explica Muñoz. Así, CSIT le ha realizado esta petición tanto a la delegada del área de Emergencias, Inmaculada Sanz, como al director general de Emergencias del Ayuntamiento, Enrique López Ventura.

10.000 personas reivindican una ley marco en Madrid

El pasado 19 de octubre, el Sindicato de Bomberos reunió a más de 10.000 personas en una manifestación en Madrid para reivindicar una Ley Marco común a toda la profesión. “Fueron bomberos unidos por un único objetivo, sin siglas y sin arengas sindicales de ningún tipo. En definitiva, bomberos sin más”, afirman los convocantes.