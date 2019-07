¿Por qué son 155 las medidas de PP y Ciudadanos en Madrid y no 156?

Esta mañana, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular; e Ignacio Aguado, su homólogo del partido de Ciudadanos, han hecho públicas 155 medidas acordadas en consenso para gobernar conjuntamente la capital española. El acuerdo versa fundamentalmente sobre Educación, con 21 puntos; Sanidad, con 16; y Servicios sociales, mayores y discapacidad, con 14. A falta de dos días para la votación, la incógnita de Vox sobrevuela: sin sus votos el acuerdo no servirá para nada y quedará relegado a la nada. No se sabe qué hará la formación encabezada por Santiago Abascal, pero sí se sabe por qué los puntos acordados entre populares y la formación naranja son 155 y no 154 o 156.

El número no es baladí: Isabel Díaz Ayuso explicó durante la rueda de prensa que dio a conocer el pacto entre ambas formaciones que el objetivo del número no es otro que “reivindicar a Madrid como la casa de todos los españoles”. Así, tanto ella como Aguado pusieron especial énfasis en que se trata de un acuerdo “histórico” que permitirá un primer pacto de “fuerzas de centro” que desarrolle “políticas liberales”.

El 155 es una unidad que ha protagonizado muchísimas conversaciones políticas desde hace unos años; ahora, incluso, la idea de aplicar el artículo constitucional número 155 en Cataluña sigue siendo parte fundamental del programa electoral de Pablo Casado, líder del Partido Popular. Dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.