Sobresalientes en esfuerzo

La «generación Z» ya ha alcanzado la mayoría de edad. Han nacido a partir del 2000. Según los expertos, son los denominados «postmilenial». Han pasado gran parte de su infancia en época de vacas gordas, pero también les ha tocado la burbuja económica de lleno. Además, su mundo ya no es analógico, sino virtual. El móvil es una extensión de su mano. Son puramente digitales. Y vienen pisando fuerte. Por lo menos los de Madrid.

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, junto al consejero de Educación, Rafael van Grieken, reconocieron el esfuerzo de 80 de estos chicos que han sido los mejores en sus respectivos centros educativos. Uno de los premiados, Francisco Tomás y Valiente, estudiante de Filosofía y Políticas, fue el responsable de dar voz al resto de sus compañeros y ahí, subido al estrado, sacó todo lo aprendido durante este primer año de carrera. «Se nos premia por nuestra virtud de la constancia, pero no se debe pervertir el sentido de la educación». El mensaje tenía un claro receptor: Garrido. «La calidad educativa no puede reducirse a la excelencia académica. La calidad educativa comporta otro elemento esencial, más allá de la excelencia académica: la equidad. Son valores democráticos que puede y deben transmitirse», reclamó en su alegato, al que familiares, alumnos y profesores respondieron con un sonoro aplauso. Francisco ha reflejado que tanto él como sus compañeros son una generación que no se va a quedar quieta, que tiene grandes ambiciones, pero que también se preocupa por los más desfavorecidos, los que no tienen tantas facilidades para sacar matrícula de honor. «La prioridad no podemos ser aquellos que obtenemos resultados considerados como excelentes. Tienen que ser aquellos que tienen más dificultades», subrayó el futuro político que, sí, es nieto del jurista al que asesinó ETA en 1996.

Acto seguido, y recogiendo el guante que le había lanzado el joven, Garrido insistió en el «orgullo que son estos jóvenes para la Comunidad de Madrid. Sois extraordinarios, la representación de más de un millón de alumnos que, de muy distinto origen, se afanan cada día para mejorar». Y subrayó que su Gobierno trabaja para «lograr la igualdad de oportunidades» porque «las sociedades sólo avanzan si algunos no se dejan llevar por la inercia».

No era difícil descubrir entre los 80 jóvenes que se congregaron en el salón de actos del Instituto Beatriz Galindo que la desidia no forma parte de su ADN. «Quiero trabajar para una petrolera», «a mí me gustaría terminar en una multinacional», «me veo como oncólogo, pero fuera de España». Estas son sólo algunas de las ambiciones con las que sueñan los chicos que allí se congregaban. Ellos aspiran a lo más alto y saben que pueden conseguirlo.

Los premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid que se otorgaron ayer recayeron sobre los 80 mejores alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música. Unos galardones que otorga la Comunidad para reconocer la excelencia y el esfuerzo de los alumnos: 25 de Secundaria, 25 de Bachillerato, 21 de Formación Profesional, 3 de Artes Plásticas y Diseño, 1 de Danza y 5 de Música. Los ganadores recibieron un diploma acreditativo y un incentivo económico de 1.000 euros y, además, podrán optar a los Premios Nacionales, unos galardones que en ediciones anteriores ya han contado como ganadores a alumnos de la Comunidad de Madrid.

Para optar a estos premios, los alumnos de ESO tienen que obtener una nota media igual o superior a 8,75. Además, deben conseguir una calificación de sobresaliente en cada una de las cuatro materias troncales obligatorias de cuarto curso. Por su parte, los 25 de Bachillerato obtuvieron una nota media igual o superior a 8,75 puntos en los dos cursos. En FP, los alumnos han superado previamente algún ciclo Superior con una calificación final igual o superior a 8,5 puntos.