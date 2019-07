El PP advierte a Vox del peligro del “sanchismo” en Murcia mientras que la izquierda tiende la mano a Cs

La segunda sesión del debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Región de Murcia, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Domingo Segado, instó de nuevo a Vox a apoyar esta tarde la presidencia del candidato popular, Fernando López Miras. “Estoy convencido de que la investidura es posible. Son más cosas las que nos unen que la que nos separan. Es mayor el programa común que compartimos que las líneas en las que diferimos”.

Incidió en que el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos es “compatible” con las propuestas trasladadas por la formación de Santiago Abascal. “El PP garantizará su cumplimiento. Es el momento de levantar los vetos y romper los cordones. La Constitución debe ser nuestro límite y el resto son pretextos para no llevar a cabo la gobernabilidad”.

Y dijo más. Como arma final, aseguró que “o gobierna el centro derecha, o gobernará el sanchismo, porque Diego Conesa es el más sanchista de los socialistas”.

Pero para el portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, las palabras y gestos del PP no son suficientes. Para garantizar su investidura Liarte exigió que la formación naranja estuviera dispuesta a sentarse a hablar con ellos, y repitió que no aceptarán ningún tipo de maltrato por parte de Cs, “aun cuando nos mantengamos firmes a nuestras palabras y acabe gobernando la izquierda”.

Pese a esto, reiteró que la única exigencia que ponen es que Ciudadanos “pida nuestro apoyo para gobernar en justicia. Nuestro teléfono sigue encendido y nuestra mano, tendida”.

Vox centró su discurso en las polémicas políticas que los naranjas critican, como la deportación de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, la defensa de la “marca España” por encima de la “marca Murcia”, o el rechazo del “adoctrinamiento” en las aulas por parte de colectivos LGTBI. “No queremos que les digan a los niños cuáles son los valores que tienen que tener. No voy a aceptar que nadie me diga cómo he de educar a mis hijos. La libertad individual y la no restricción de derechos individuales son fundamentales. No venimos a restringir los derechos para nadie, sino que perseguimos garantizarlos para todos”.

Por su parte, la portavoz de Cs, Isabel Franco, centró su intervención en las 72 propuestas programáticas pactadas con el PP que se llevarán a cabo en un gobierno con diez Consejerías. “Estamos preparados para asumir la responsabilidad. Contamos con las personas adecuadas y las ideas”.

Entre las propuestas de gobierno destacó la defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción como una de sus “líneas rojas”, por la igualdad tanto para mujeres como para los jóvenes y más desfavorecidos, y dijo que no se aceptará “ningún retroceso” en los derechos de personas LGTBI. “Que la igualdad de trato sea la norma y no un vestigio de discriminación en la Comunidad de Murcia”.

Además, en materia educativa, propuso un “plan de choque” para mejorar el sistema actual con el objetivo de reducir el abandono escolar. “Una de cada cuatro personas abandona los estudios”.

La gratuidad de los libros de texto, la ampliación de las plazas de infantila de 3 años, y el refuerzo en competencias básicas como el inglés, las matemáticas y la lenguas también se posicionaron como una de las medidas básicas en el nuevo Ejecutivo murciano.

PSOE pide recapacitar

Durante el turno de intervención del socialista Diego Conesa, tendió la mano a la propia Franco para que no apoyara la presidencia del popular Fernando López Miras y constituyera junto a él un gobierno ”de cambio. Me hubiera gustado poder decir que un nuevo tiempo estaba a punto de comenzar, pasar página y salir del pozo”.

A su juicio, “no es posible un gobierno de regeneración, que tanto ha pedido Cs, si el PP sigue liderando el Gobierno regional. Hacernos creer que Cs conlleva la regeneración es una falacia que nadie se cree”.

En su discurso, aseguró que defenderá la alianza entre Administraciones, la regional con la estatal. “No concibo tener que competir y confrontar. Apuesto por la cooperación y la lealtad institucional”.

Y le advirtió que si se pone al frente de la Portavocía del Ejecutivo murciano “acabará contaminada por los casos del PP”.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto y Podemos, Óscar Urralburu, aseguró que si Cs sigue adelante con la investidura de López Miras, significará que ha alcanzado un acuerdo con Vox. “Si acaba en un sillón en el Consejo de Gobierno será gracias a Vox. Estamos viendo la enorme sincronía que existe entre las tres formaciones”.

A las 16:30 está prevista la segunda parte del debate de hoy. Ahí, los portavoces tendrán 10 minutos para los turnos de réplica y dúplica, y el candidato López Miras también dispondrá de espacio para debatir. Posteriormente se llevará a cabo la votación, en la que necesita el Sí de Cs y Vox. De lo contrario, precisaría salir investido en mayoría simple (con la abstención de Vox) en la segunda vuelta prevista para el jueves por la tarde-noche.