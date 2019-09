La Región se endeudará más si el Estado no aumenta las ayudas por el temporal

Las ayudas anunciadas por el Consejo de Ministros para paliar los efectos del temporal en la Región son insuficientes para el Gobierno murciano, por lo que el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno que la Comunidad está dispuesta a incrementar su deuda «como Plan B» en el caso de que el Gobierno central de Pedro Sánchez no cumpla su promesa y no aumente las ayudas para los afectados por la gota fría. «El Decreto es de mínimos y solo cubre el 50 por ciento de los daños. De no dar más cobertura, nos sentiríamos engañados y estafados».

Celdrán recordó que las inundaciones de la DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos) supuso la movilización en la Región casi 1.500 profesionales y más de 500 vehículos y medios materiales, y el Estado a través de la UME, desplegó 900 personas y 200 vehículos, sin contar con las Fuerzas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Hemos escuchado a algunos políticos intentar convertir esta tragedia en una especie de pulso o subasta a ver quién pone más», lamentó.

La exigencia del Ejecutivo regional fue transmitida también ayer por el presidente murciano, Fernando López Miras, quien en el «III Foro Futuro en Español» reclamó al Gobierno central un nuevo Decreto de Sequía «porque es más urgente que nunca». «No debemos dejarnos llevar por las imágenes de la enorme cantidad de agua caída hace unas semanas, ya que esa lluvia ha caído en zonas bajas donde no se puede recoger».

Pero en ese mismo foro también estaba presente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien rechazó tajantemente la propuesta. Aseguró que no se aprobarán más decretos, y apuntó a que el trasvase Tajo-Segura «es una infraestructura crítica que seguirá ahí, pero no es una solución a la escasez» de agua.

Una opinión que no compartió el propio López Miras, ya que apuntó que dicho trasvase es el que contribuye a «mantener vivo y verde el sureste de España, conteniendo el desierto y siendo una de las herramientas más eficaces de nuestro país para hacer frente al cambio climático».

Y precisamente, con respecto a este asunto, se pronunció también el secretario general del PP nacional, Pablo Casado, quien en una visita a Los Alcázares aseguró que el cambio climático «no se combate en Nueva York», donde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez intervino ante la Asamblea General de la ONU, «sino en el terreno, y ejecutando infraestructuras hídricas».

Por ello, instó a Sánchez a acudir a la Región de Murcia nuevamente y a «hacer embalses y diques porque, de lo contrario, va a parecer que esto es una demagogia preelectoral».

El PP vuelve a estar «pisando tierra»

La visita del presidente del PP, Pablo Casado, a las zonas afectadas por el temporal en Almería, Murcia y Alicante puso de manifiesto la necesidad de destinar más presupuesto público a su recuperación. El dirigente nacional defendió que el PP «está una vez más pisando tierra en lo que importa a la gente de verdad, en la España real. No tiene sentido que hace un mes estuviéramos hablando de trasvases y ahora miles de hectómetros cúbicos de agua se hayan vertido al mar, además con desperfectos ecológicos, como al mar Menor».