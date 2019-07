Las negociaciones avanzan entre PP, Cs y Vox, pero ahora en privado

Las negociaciones para desbloquear el Gobierno de la Región de Murcia avanza «paso a paso» entre PP, Ciudadanos y Vox pero, a partir de ahora, serán privadas. Así, al menos, lo comunicaron los representantes de las tres formaciones tras el tercer encuentro en menos de una semana, esta vez en el Hotel Nelva de Murcia, pero a partir de ahora comenzarán a emplear otros «canales» para seguir avanzando en el acuerdo programático a tres.

Esta decisión fue comunicada tras el encuentro por parte del candidato del PP a la Presidencia, Fernando López Miras, quien apuntó a que los pasos mediáticos «son diferentes a los que se están llevando a cabo en las negociaciones», y pese a ser importantes, ahora toca iniciar las conversaciones en privado para «llegar a un buen acuerdo de investidura». López Miras insistió en que la actitud y el entendimiento de Cs y Vox es buena, por lo que consideró que antes de que acabara el mes podría convocarse un nuevo pleno de investidura. «Por mi parte y por el PP, haremos todo lo que haga falta para no tener que llegar a agosto».

Las tres formaciones se encuentran trabajando sobre un documento que el partido de Santiago Abascal remitió durante el fin de semana y en el que se pone el foco en materias como el Mar Menor, el Plan Hidrológico Nacional, la Política Familiar, los impuestos y la Economía, entre otros. «Las exigencias están siendo analizadas por los tres grupos, pero son bastante razonables y estoy a disposición de asumirlas», incidió López Miras.

Por su parte, el dirigente de Vox y representante negociador, Luis Gestoso, se mostró «optimista» ante los pasos que se han estado dando durante el fin de semana. «Las reuniones y las conversaciones están siendo positivas», y aunque no se atrevió a dar una fecha concreta para el debate de investidura, confió en cerrar un acuerdo a lo largo de estos días.

«Por el momento no hay nada cerrado, pero se están dando pasos importantes. Todavía no nos ha dado tiempo a revisarlo todo, pero no tenemos muchas contradicciones».

Y en esta misma sintonía se pronunció la líder de Cs, Isabel Franco, quien señaló que ya se «empieza a configurar un acuerdo». Sobre el documento de Vox, dijo que Cs puede asumir en todo momento sus reivindicaciones, «ya que se trata de una adenda» al pacto firmado entre PP y Cs y que no se ha visto alterado en ninguno de sus puntos.

La función de Vox, según Franco, es «aportar» sus observaciones y «facilitar» que el diálogo entre todos sea lo más fluido posible para que la investidura de López Miras sea «viable» y se forme Gobierno.