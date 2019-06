López Miras toma las riendas y asegura que podrá compatibilizar los acuerdos con Cs y Vox

Un gobierno en el que las formaciones de centro-derecha lideren el Ejecutivo murciano es el principal objetivo del presidente en funciones, Fernando López Miras, quien espera conseguir el próximo martes la confianza de los diputados de Ciudadanos y Vox para salir reelegido en el debate de investidura en la Asamblea Regional. Así, y ante las reticencias mostradas por unos y por otros de pertenecer al mismo equipo de gobierno, López Miras aseguró que será capaz de compatibilizar los acuerdos alcanzados por el PP con ambas formaciones.

«Me siento capaz de cumplir el programa al que me he comprometido con Cs, y también el que el PP acuerde con Vox. Lo importante, es responder a la confianza de los votantes, y tanto PP como Vox no quieren un gobierno de izquierdas».

Así lo dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno, inquirido por las exigencias de la formación de Abascal de entrar en el Ejecutivo murciano en las mismas condiciones que los naranjas, asunto que se está tratando en los núcleos nacionales para facilitar el gobierno tanto de la Región como de la Comunidad de Madrid.

«Las negociaciones son fluidas, pero no hay prevista una próxima reunión, pero podría ser lo antes posible. Hay muchas cosas por acordar, mucho diálogo, y cuanto antes nos sentemos, mejor».

Cabe recordar que en la votación del próximo martes, López Miras, candidato propuesto a la investidura como presidente, necesitaría el apoyo de la mayoría de la Cámara (23). PP y Cs sumarían 22, y con el apoyo de Vox 26, por lo que, de no obtenerlo, se repetiría la votación 48 horas después en la que necesitaría mayoría simple.

«La voluntad es alcanzar un acuerdo para la Región que garantice la estabilidad, pensando en lo importante que son las personas, con objetivos como bajar los impuestos».

Y precisamente, preguntado sobre si este asunto no incrementaría el déficit de la Comunidad, achacó las pérdidas económicas a la infrafinanciación que padece la Región por parte del Estado. «La consecuencia del déficit no es la rebaja de impuestos, sino la mala financiación, que nos den menos dinero que al resto de autonomías».

A su juicio, es «indiscutible» que en un gobierno en el que él esté al frente los impuestos no bajen, por lo que pidió nuevamente un nuevo sistema que permita ofrecer y mantener los mismos servicios públicos que al resto de los españoles. Vamos a bajar los impuestos sí o sí».

Subida salarial del 0,25 por ciento

El Gobierno regional aplicará a partir del próximo 1 de julio una subida adicional del 0,25 por ciento en los sueldos de los empleados públicos, según dijo ayer el presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, Fernando López Miras, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta subida se suma al 2,25 por ciento ya aplicado desde el pasado enero, tal y como recogen los Presupuestos Generales de la Comunidad. Esta medida beneficiará a 60.000 trabajadores, y que supondrá un desembolso de 60,8 millones de euros.