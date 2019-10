Los daños por la gota fría rozan los 600 millones de euros

El Gobierno regional ya tiene una valoración estimada preliminar de los daños que la gota fría del pasado mes de septiembre dejó en su paso por la Comunidad. Según la portavoz del Ejecutivo murciano, Ana Martínez Vidal, las pérdidas en infraestructuras públicas y privadas se elevan a los 590 millones de euros tras la «mayor inundación de los últimos 100 años de la historia de España». Así, al menos, lo ha derivado al Consejo de Gobierno el comisionado especial para la reparación de los daños en la Región, encabezada por el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y que desglosa los diferentes ámbitos en los que se han registrado desperfectos.

Concretamente, estos casi 600 millones se fraccionarían en 237,7 en deterioro de bienes y viviendas privadas; 144,7 millones en desperfectos de instalaciones municipales; 101 en pérdidas de la producción agrícola (incluidos en los 125 millones de daños de infraestructuras agrícolas); 60 en infraestructuras estatales; y 46,5 millones en daños de edificaciones de titularidad autonómica.

«Estamos convencidos de que un temporal de esta magnitud requiere el apoyo de ayudas estatales extraordinarias, y que el Gobierno central debe asumir responsabilidades, y destine ayudas específicas de inversiones para reponer las pérdidas».

De la misma manera, la consejera Martínez Vidal ha hecho hincapié en las pérdidas en el ámbito de la agricultura, ya que hasta el momento se han recibido 1.720 declaraciones de daños. «La cifra total a la que ascienden los perjuicios supera los 125 millones de euros. Se trata de una catástrofe de dimensiones incomparables».

Reclamar ayudas a Europa

De la misma manera, la portavoz regional ha recordado que el presidente murciano, Fernando López Miras, ha enviado una carta a las instituciones europeas con el fin de que se activen los Fondos de Solidaridad de la UE para poder hacer frente a la recuperación de la Región. Una medida excepcional que no se hubiera tomado de haber recibido más inversión por parte del Gobierno central. «Son competencias del Estado, que la Comunidad no tiene que asumir. Los 774 millones del Decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye a varias comunidades afectadas por diferentes episodios, pero no sabemos qué cantidad se destinará a la Región».

El próximo lunes, en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, será el propio López Miras quien exponga ante el resto de países miembros la situación que viven miles de familias murcianas, quienes han visto cómo las intensas lluvias del 12, 13 y 14 de septiembre han dejado un paraje totalmente desolador.