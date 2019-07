Miras guarda cautela y evita valorar el borrador de Vox hasta que esté cerrado con Cs

«No entendería que se levantara de la mesa de negociación ninguno de los tres partidos sentados, ya que nos unen muchísimo las medidas que todos queremos potenciar para hacer crecer a la Región». Así lo trasladó hoy el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a la reelección, Fernando López Miras, cuestionado sobre el documento que Vox ha puesto sobre la mesa para apoyar su investidura y un Gobierno de PP y Ciudadanos. No obstante, evitó valorar los puntos exigidos por la formación de Santiago Abascal, ya que «los documentos están vivos y sería imprudente pronunciarme sobre cuestiones que todavía no han sido cerradas».

El dirigente popular, tras la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, inquirido por los avances en las negociaciones entre PP, Cs y Vox, aseguró que desde el último encuentro producido el lunes, las conversaciones tanto telefónicas como a través de correos electrónicos han sido constantes y permanentes. «Estamos avanzando y analizando la forma en la que materializar el compromiso de las tres partes. Cada día nos acercamos a una posible fecha de investidura, pero de momento no se pueden facilitar más detalles».

Cabe recordar que, de no establecerse una fecha antes de que acabe julio, se pospondría al 19 de agosto, y en caso de no llegar a un acuerdo antes del 2 de septiembre, la Asamblea Regional se disolvería y se convocarían nuevas elecciones autonómicas. Pero López Miras se mostró optimista en que esto no ocurra.

«Es más lo que nos une que los asuntos en los que no estamos de acuerdo, como la bajada de impuestos, las ayudas a los autónomos, el garantizar la libertad en la educación, de los padres y madres con respecto a los modelos educativos que quieren para sus hijos, y todo lo que suponga un rechazo a las políticas de izquierdas, ya que sólo traen crisis, retroceso y paro».

Generosidad

López Miras apuntó también a la necesidad de ser «generosos» en estos nuevos tiempos políticos, en los que las mayorías absolutas ya no existen y en las que el diálogo y el consenso suponen la base de cualquier gobierno. «Estoy cómodo siendo un presidente de diálogo y consenso».

Por eso, defendió la renuncia del PP a tener senador por designación autonómica, al tiempo que se apoyará a Miguel Sánchez, de Ciudadanos, para que ocupe el sillón de la Cámara Alta.