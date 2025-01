Esta es la fecha límite para cobrar un décimo premiado de la Lotería del Niño

El sorteo de la Lotería del Niño, celebrado el 6 de enero, es uno de los días más esperados del año en España. Miles de personas sueñan con que sus décimos resulten premiados en este sorteo que reparte ilusión y millones de euros por todo el país. Sin embargo, no basta con tener un décimo ganador, también es fundamental conocer los plazos y reglas establecidos para reclamar el premio, ya que estos son estrictos y no contemplan excepciones.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio del Sorteo del Niño?

Si has sido uno de los afortunados empezando el año 2025 ganando algo de la Lotería del Niño, debes saber que dispones de un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha del sorteo para cobrar tu premio. Esto significa que tienes hasta el próximo 6 de abril de 2025 para realizar el trámite. Pasado ese día, el derecho a reclamar el premio caduca automáticamente, independientemente del motivo que tengas para no haberlo cobrado a tiempo. Esta norma, regulada por Loterías y Apuestas del Estado, es aplicable a todos los sorteos extraordinarios que organiza este organismo.

El plazo de tres meses es considerado suficiente para que los ganadores puedan organizarse y acudir a cobrar su premio. Sin embargo, es importante actuar con rapidez, especialmente si el décimo se encuentra deteriorado o si necesitas asesoramiento sobre cómo gestionarlo. La recomendación general es verificar el décimo lo antes posible para asegurarte de que es ganador y conocer el importe del premio. Para ello, puedes consultar el listado oficial de números premiados, disponible en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, o en administraciones de loterías.

Limitaciones del cobro de la Lotería del Niño

En cuanto al procedimiento de cobro, este varía en función del importe del premio. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de loterías presentando el décimo original. En cambio, para premios superiores a esa cantidad, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, como CaixaBank, y BBVA. En estos casos, es obligatorio presentar el décimo en buen estado y un documento de identidad válido, como el DNI, NIE o pasaporte.

Es fundamental tener en cuenta que, si el décimo está dañado o presenta signos de deterioro, deberás contactar con Loterías y Apuestas del Estado para iniciar un proceso de validación que confirme su autenticidad. Este trámite puede tomar tiempo, por lo que es crucial actuar lo antes posible.

Otro aspecto importante a considerar es el impacto fiscal del premio, según la normativa vigente, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20%. Este impuesto solo se aplica sobre la cantidad que exceda ese límite. La cantidad final que recibirás estará libre de impuestos y no será necesario declararla nuevamente en la renta.

Si no reclamas tu premio dentro del plazo de tres meses, el dinero no cobrado pasará a formar parte de los fondos públicos gestionados por el Tesoro del Estado. Por esta razón, es importante estar atento a las fechas y no dejar pasar el tiempo si hemos sido uno de los afortunados.