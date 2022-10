Las cuentas de ahorro más rentables de este otoño

La subida de tipos ha dado un empujón a la rentabilidad de las cuentas de ahorro. Si hace unos meses apenas se podían ganar intereses con estos productos, ahora el panorama ha cambiado radicalmente. El número de cuentas de ahorro con una rentabilidad del 1% TAE se ha multiplicado.

Los bancos han recuperado las cuentas remuneradas como gancho para captar clientes. La subida de tipos también le ha venido muy bien a los depósitos, un mercado en el que ya se puede encontrar ofertas por encima del 3%, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Sin embargo, lo bueno de las cuentas remuneradas es que el cliente puede retirar su dinero cuando quiera. Y en un momento como el actual en el que el mercado cambia rápidamente, tener el dinero disponible puede ser conveniente para aprovechar nuevas ofertas. Otra opción es contratar un depósito a corto plazo o uno que pueda cancelarse anticipadamente.

Pero ¿dónde están todas estas ofertas? “Las cuentas más rentables no las encontraremos en los bancos principales, salvo excepciones, sino que hay que buscarlas en la banca online y en las entidades extranjeras que buscan captar clientes españoles”, señalan desde HelpMyCash.

Banco Sabadell ha sido uno de los pocos bancos tradicionales que ha trasladado la subida de tipos a sus clientes. Los nuevos clientes que abran la Cuenta Online Sabadell sin comisiones ni condiciones tendrán una rentabilidad del 1% TAE durante un año entero (solo devengan intereses los primeros 30.000 euros). Se pueden ganar hasta 300 euros brutos en un año. Pero esta oferta tiene fecha de caducidad: los interesados tienen que abrir la cuenta como muy tarde el próximo 31 de octubre. La buena noticia es que la apertura puede hacerse en unos minutos a través del móvil.

Varios bancos apuestan por el 1%

Pibank o Renault Bank han situado la rentabilidad de sus cuentas remuneradas también en el 1% TAE con la ventaja de que no tienen importe máximo.

Orange Bank también paga un 1% TAE, pero su cuenta tiene dos peros: por un lado, el saldo máximo remunerable tiene un tope de 100.000 euros y, por el otro, para abrir una cuenta de ahorro en la entidad el cliente debe tener una línea de móvil Orange, ya que para darse de alta es imprescindible usar un número de teléfono de la compañía.

Ni la Cuenta Online del Sabadell ni las cuentas de horro de Pibank, Renault Bank y Orange Bank tiene comisiones de mantenimiento. Además, para contratarlas no hace falta domiciliar una nómina ni recibos, aclaran fuentes de HelpMyCash.

Recientemente, Banco Mediolanum ha añadido una rentabilidad promocional del 2% a varias de sus cuentas, pero este interés está limitado a dos meses. Por ejemplo, la Cuenta Crecimiento, para menores de 30 años, tiene un interés del 2% los primeros dos meses para un saldo de hasta 10.000 euros (0,34% TAE).

Y la Cuenta Única también paga un 2% durante dos meses para los primeros 10.000 euros (0,34% TAE). Eso sí, en el caso de la Cuenta Única, que no tiene la limitación de edad de la Cuenta Crecimiento, hay que cumplir una condición para no pagar comisiones: recibir al menos 700 euros al mes en la cuenta o bien tener más de 3.000 euros en fondos, planes o seguros de vida.

La banca extranjera mejora sus ofertas

Muy cerca de la cifra anterior se ha instalado la entidad italiana Banca Progetto, popular por comercializar algunos de los depósitos más rentables del mercado. Su cuenta de ahorro renta al 0,75% TAE y admite saldos de entre 10.000 y 100.000 euros.

El banco noruego Lea Bank ha subido recientemente el interés de su cuenta de ahorro hasta el 0,52% TAE. En este caso, el saldo puede ir de 5.000 a 100.000 euros.

Aunque el cliente puede retirar su dinero cuando quiera en ambos casos (con un plazo de cuatro días hábiles), las cuentas de Banca Progetto y Lea Bank no admiten ingresos recurrentes ni tampoco reintegros parciales. Es decir, el cliente puede hacer una aportación inicial, pero luego no puede ir añadiendo más dinero y cuando quiera retirarlo, tiene que sacar todo el capital, no puede retirar solo una parte. Ambas cuentas están protegidas por los fondos de garantía de Italia y Noruega respectivamente y pueden contratarse por Internet desde España a través de Raisin.

Varios bancos extranjeros han aterrizado en España durante los últimos años de la mano de la plataforma Raisin. A través de esta web, se pueden contratar decenas de productos de ahorro garantizados en bancos de otros países de Europa. Raisin destaca, sobre todo, por su oferta de plazos fijos. Ahora mismo, se puede conseguir hasta un 3,28% TAE. Eso sí, las personas que quieran conseguir esa cifra tienen que contratar un depósito a largo plazo.

A un año, por ejemplo, las rentabilidades también son atractivas. Por ejemplo, a través de Raisin se puede contratar un depósito a un año al 2,50% TAE en Banca Progetto u otro al 2,40% TAE en Banca Sistema.