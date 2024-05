El aceite anticelulítico más vendido en España en Farmacia y parafarmacia que ha enloquecido a las consumidoras e influencers: ¡resultados en solo 8 semanas!

Pocas veces en el universo beauty encontramos un producto que cumpla con todas sus promesas de manera tan contundente como E'lifexir Minucell Intensive Aceite de Phergal Laboratorios. E’lifexir es la marca número 1 en ventas en el mercado de anticelulíticos -farmacia y parafarmacia-desde el año 2021*. Este potente anticelulítico con triple acción intensiva no solo ha sido galardonado con múltiples premios, sino que ha logrado conquistar a miles de mujeres en todo el mundo gracias a su efectividad. ¿Cuál es el secreto detrás de este éxito rotundo? La respuesta está en su formulación única y su capacidad para ofrecer resultados visibles en tan solo ocho semanas. Desde la primera aplicación la piel comienza a volverse más lisa, firme y elástica.

Bye bye celulitis: el poder de E'lifexir Minucell Intensive Aceite para una piel radiante

La combinación de Forskolin, Mukul y Extracto de Té Verde aporta una poderosa acción anticelulítica en las capas más profundas, y funciona como antioxidante para renovar y rejuvenecer el aspecto de la piel.

El Aceite Bio de Ciprés y de Lavanda mejoran la microcirculación y ayudan a reducir la retención de líquidos. Esto es crucial para combatir la celulitis, ya que la acumulación de líquidos en el tejido subcutáneo es una de las principales causas de su aparición. Por otra parte, el Aceite de Avellana Bio es un nutriente que devuelve la elasticidad a la piel y actúa como un shot reafirmante, por lo que también suele utilizarse para tratar las estrías. Completan esta súper fórmula una mezcla de aceites reafirmantes: Niaouli, Olus Oil, y Aceite de Arroz, que favorecen la eliminación de líquidos y estilizan el volumen de la zona a tratar para ese efecto intensive body contouring.

Un ritual diario

Para obtener los mejores resultados con E'lifexir Minucell Intensive Aceite, es importante seguir un ritual de aplicación específico y constante. Comienza calentando una pequeña cantidad de aceite en tus manos y aplícalo sobre las áreas con celulitis. Usa los dedos para estirar la piel en dirección ascendente durante aproximadamente cinco minutos en cada pierna. Luego, masajea con presión y da pequeños golpes con las yemas de los dedos para activar la circulación. Finalmente, realiza movimientos circulares en ambas direcciones. Este proceso no solo mejora la absorción del aceite, sino que también ayuda a activar la circulación sanguínea y a descomponer los depósitos de grasa.

Para sacarle todo el partido a este aceite anticelulítico, es recomendable complementarlo con la aplicación de Minucell Intensive Sérum y un estilo de vida saludable. El ejercicio regular, una dieta equilibrada y una adecuada hidratación son esenciales para potenciar los efectos del tratamiento.

El Aceite anticelulítico Minucell Intensive es un potente tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante Phergal Laboratorios

Resultados visibles en 8 semanas

E'lifexir Minucell Intensive Aceite no solo promete, sino que cumple. Los resultados tras 8 semanas de aplicación son impresionantes: reducción del grado de celulitis en un 100%, reducción del contorno de los muslos hasta en 5 cm y de los glúteos hasta en 6 cm**. La piel en las zonas tratadas se vuelve notablemente más firme, ofreciendo una mejora visible y tangible. Estos resultados están respaldados por estudios clínicos y la experiencia de miles de usuarias satisfechas que han visto transformada su piel, algunas de ellas tan conocidas como Mar Flores, Eugenia Osborne o Carmen Lomana.

Esta eficacia no ha pasado desapercibida en el mundo de la belleza. E'lifexir Minucell Intensive Aceite cuenta con el Premio Vogue Belleza 2024 al Mejor Producto Nacional, un premio que reconoce tanto el talento como la innovación, y el Premio Belleza Glamour 2023 al Mejor Tratamiento Específico en la Categoría Cuerpo elegido por sus propias lectoras, quienes seleccionaron el aceite Minucell Intensive por encima de competidores de otras marcas, hecho destacable ya que en la actualidad en España se venden 160 referencias de anticelulíticos en Farmacias y Parafarmacias, según IQVIA en 2023*. Además, E’lifexir Minucell Intensive Aceite ha quedado como finalista de los prestigiosos premios internacionales Pure Global Beauty Awards en la categoría Best New Body Care Product.

Estos galardones no solo avalan la efectividad del producto, sino que también reflejan el compromiso de Phergal Laboratoriosdesde hace 40 años con la innovación en el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional y la satisfacción de sus consumidoras. Phergal Laboratorios se ha convertido en un laboratorio puntero, presente en más de 40 países de los 5 continentes; destacando por el buen hacer, el rigor, la innovación y el talento en la industria demofarmacéutica.

* Fuente: IQVIA. Marca más vendida mercado anticelulíticoss (FARMACIA Y PARAFARMACIA) desde el año 2021.

** EFI 2023-007.