Hawkers x Trueno: La tormenta perfecta

La firma internacional de eyewear Hawkers sigue apostando fuerte por la música urbana y añade a su lista de embajadores a la estrella mundial del rap, Trueno.“After the light comes the Trueno” es la propuesta que Hawkers y el cantante y freestyler argentino han preparado para su presentación, una selección de gafas que el artista ha elegido personalmente “para que me acompañen durante mi gira mundial. Estoy muy contento de formar parte de la familia y no veo la hora de sacar la Edición Limitada.”

Con más de 35 millones de seguidores en sus redes sociales, Mateo Palacios - alias Trueno-, es uno de los dioses del olimpo de la música latina a nivel mundial. Recientemente lanzó su tercer álbum de estudio llamado “El último baile”, que se posicionó en el número 5 de Spotify en el mundo tan solo 6 días después de su lanzamiento. Para Ximena Guzmán, Brand Director de Hawkers, “Trueno y Hawkers han formado la tormenta perfecta. Mateo es uno de los máximos exponentes de la música latina a nivel mundial y reúne todo lo que buscamos en un artista: es atrevido, tiene personalidad y se muestra tal y como es”.

En su primera campaña como embajador de marca de Hawkers, que lleva el nombre de “After the light comes the Trueno”, el artista aparece con varios modelos de gafas, todos muy de estrella del rap, entre los que encontramos siluetas urbanas que nos llevan a la escena callejera de los 2000 como las Boost, gafas de estilo racing vintage inspiradas en leyendas de la Fórmula 1 como las Parlay o incluso unas con diseño envolvente ultraligero, como las Active.

La selección de gafas elegidas por Trueno para Hawkers, que ya está disponible en la web y en las tiendas de la marca, coincide además con el lanzamiento del nuevo álbum del cantante: “El último baile” es un álbum dedicado al hip hop, a la cultura. Con el álbum intento ampliar un concepto diferente a través de cada tema con un género musical que ha formado parte de esta cultura. Es un viaje a través de ciertas épocas, ciertas décadas del hip hop y los géneros que de ahí surgieron, una celebración y un homenaje a la cultura hip hop”. El huracán Trueno ha llegado para iluminar el cielo porque “It’s in the night that we see the light. Welcome, Trueno”.

Sobre Hawkers

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores. Actualmente la compañía opera en más de 80 países a través de su web, tiene más de 70 tiendas en España, Italia y Portugal, y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear, un proyecto en expansión, y que cuenta ya con 16 ópticas entre España y Portugal.

En 2021 abrió una fábrica de producción propia en la localidad de Elche- la primera y única en España- y cuenta con colaboradores de renombre de índole internacional: la actriz e influencer española Paula Echevarría, súper estrellas de la música internacional como Manuel Turizo y Tini, o el piloto de F1 Pierre Gasly, cuyas últimas colecciones han batido récords de ventas. Hawkers está considerada como una de las 10 marcas españolas de moda más reconocidas a nivel internacional. Tan solo tres años después de su nacimiento, la compañía se situó entre las 3 primeras firmas de gafas de sol del mundo por unidades vendidas y es caso de éxito mundial para Facebook, Twitter y Shopify.