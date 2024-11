La Orquesta Sinfónica de España, el Coro Nox y el Compositor Juan Antonio Simarro, traen al Auditorio Nacional los temas más emblemáticos de la mítica banda de Liverpool

La Orquesta Sinfónica de España (OSE) y el Coro Nox, estarán acompañados por artistas y grupos tan conocidos como: 'The Refrescos', 'Marilia' -Ella Baila Sola-, 'Conchita', 'Modestia Aparte', 'Estibaliz Martyn', 'Vicky Gastelo', 'Iñaky García', 'Litus' y 'Kilema', bajo la dirección artística y arreglos sinfónicos de Juan Antonio Simarro, además de compartir batuta con los directores de orquesta Beatriz Fernández Aucejo y César Guerrero.

Entre otras novedades, destaca el estreno del medley 'Beatles Sinfónico', un recorrido inédito por las canciones más conocidas de la mítica banda de Liverpool, reinterpretadas por la OSE y el coro Nox según arreglos para coro y orquesta del maestro J.A. Simarro.

Y sin olvidar el tema del grupo ska 'The Refrescos', Aquí no hay playa, buque insignia del Madrid de La Movida, que en versión sinfónica y coros no dejará indiferente a nadie.

Los Beatles más sinfónicos Por un Mundo Mejor Orquesta Sinfónica de España

Novedosas narrativas musicales, 'Por un Mundo Mejor'

La OSE, compuesta por músicos procedentes de las más prestigiosas orquestas y dirigida por el compositor y productor musical, Juan Antonio Simarro, apuesta por la producción de espectáculos sinfónicos de valor, donde el peso de la tradición se armoniza perfectamente con propuestas de innovadoras narrativas musicales y la colaboración de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Ana Guerra Orquesta Sinfónica de España

La Orquesta Sinfónica de España abrirá el concierto con la 'Obertura por los Derechos Humanos', de J.A. Simarro, para continuar, entre otras, con piezas tan conocidas como 'Amores de barra', 'Cosas de la edad', 'El sueño de Nirina' de la Ópera de Madagascar, la tradicional 'Esta noche es Navidad' o el estreno de 'Beatles Sinfónico', un recorrido por las canciones más conocidas de la mítica banda de Liverpool, arregladas por J.A. Simarro para orquesta y coro e interpretadas en un medley inédito.

Una mágica velada musical

Entre las novedades de este año, la velada contará además con la participación de la 'Gran Escuela de Magia Ana Tamariz', que será la encargada de dar la bienvenida al público y de llenar de magia el hall del Auditorio Nacional.

Todo un homenaje a San Juan Bosco, Patrón de los Magos y el fundador de los Salesianos.

Juan Antonio Simarro, apuesta por la producción de espectáculos sinfónicos de valor. Orquesta Sinfónica de España

La Fundación Misiones Salesianas está presente en todo el mundo, con especial atención y dedicación en más de 50 países del continente africano, ofreciendo ayuda y soporte a menores víctimas de la guerra, del tráfico de personas, de abusos o en situación de pobreza extrema.

Las entradas de este concierto solidario de Navidad Por un Mundo Mejor están a la venta en la web de Misiones Salesianas y cuenta con una Fila O para quienes quieran colaborar con esta iniciativa cuya recaudación irá destinada a la protección de la infancia en África.

La Orquesta Sinfónica de España nace con el objetivo de acercar la música clásica a la sociedad del siglo XXI.

Creada como iniciativa cultural, su permanente compromiso con la excelencia, pasión artística y espíritu renovador la convierten en una Orquesta Sinfónica heterogénea y adaptada a los nuevos tiempos. La OSE comparte los valores humanos inherentes del lenguaje universal de la Música: Paz, Libertad y Solidaridad.

Juan Antonio Simarro es un reconocido compositor, productor y director de orquesta español, altamente valorado por su creatividad y versatilidad en el universo de la música clásica y contemporánea.

Simarro es Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música 2024 y una de las 50 personas más influyentes en el ámbito de la Cultura de nuestro país.

Por un Mundo Mejor es una solidaria iniciativa musical creada por JA. Simarro y su presencia en el Concierto garantiza una ejecución impecable, añadiendo un cualitativo valor artístico.