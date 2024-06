“La seguridad y salud de los trabajadores debe ser un pilar básico de la Sociedad en general”

¿Cuáles fueron los orígenes de Prevencoor?

Prevencoor se constituyó en el año 2008, por lo que llevamos ya 16 años en el mercado. La empresa nació con la idea de dar un servicio distinto en prevención de riesgos laborales en nuestro país. Un servicio que fuera más cercano, práctico, real y sencillo para las empresas y que nos permitiera facilitarles el cumplimiento de la prevención de la mejor forma posible. Esta forma de trabajo consiste en desterrar los típicos carpetones con planes de prevención, evaluaciones y planificaciones preventivas interminables, complejas y difíciles de entender para el cliente. Recuerdo que en las primeras inspecciones que pasamos para nuestros clientes, la misma Inspección de Trabajo nos felicitaba por la labor realizada, usaron la expresión “por fin veo un plan que habla de la empresa”. Afortunadamente, ya nos conocen y gracias a Dios tenemos un buen prestigio y reputación ante ellos.

¿Cuál es la estructura actual de la empresa?

La verdad es que en estos 16 años de andadura hemos ido creciendo en los distintos departamentos que forman Prevencoor, siempre con la idea de prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Contamos con diversos departamentos: Técnico de empresas, Obras, Proyectos, Jurídico, Médico, Formación, Administración… Esta estructura está bajo la supervisión de Ana Blanco como responsable de coordinación de departamentos, y dos direcciones principales bajo ella: un área técnica, representada por Jesús Fernández, y un área médica, de la que se ocupa Juan Jesús Santana.

Como director de este grupo de trabajo, me siento orgulloso del equipo que tengo, integrado por grandes profesionales con mucha experiencia a sus espaldas y plenamente comprometidos con el proyecto e idea de empresa que queremos aplicar. La apuesta de Prevencoor por su equipo humano ha sido desde nuestros comienzos una estrategia empresarial, hasta el punto de que prácticamente todos los que arrancamos el proyecto seguimos a día de hoy trabajando en el mismo. Somos una empresa de servicios y, como tal, el capital humano es esencial para nosotros.

¿Cuál es la propuesta de valor de Prevencoor en el ámbito de la prevención de riesgos laborales?

Prevencoor siempre ha tenido cuatro pilares diferenciadores respecto de su competencia: Planes de prevención más sencillos, fáciles de entender, con medidas específicas y concretas de cumplir y adecuados a la realidad de la empresa; una formación en prevención presencial y practica en las instalaciones de los clientes, con distintas visitas de seguimiento al año; asistencia letrada especializada en prevención ante inspecciones de trabajo de nuestros clientes; y, por último, una vigilancia de la salud más justa, equitativa y profesional, donde el cliente solo paga los reconocimientos médicos que hagan. Esta ha sido nuestra apuesta desde el principio y la seguimos manteniéndola en la actualidad.

¿En qué mercado geográfico están presentes?

Tenemos ámbito de actuación a nivel nacional, pero preferentemente trabajamos en Sevilla (que es donde tenemos nuestra sede central) y Andalucía, aunque también tenemos algunas empresas distribuidas por todo el territorio nacional a las que prestamos igualmente servicios.

¿A qué perfil de cliente se dirigen sus soluciones?

Nuestro perfil de cliente es muy variado y nos dirigimos a todo tipo de sectores y actividades, pero es cierto que en la empresa mediana-grande tenemos mucha aceptación. ¿La razón? Diría que suelen ser empresas que valoran ofrecer más protección a sus trabajadores y están más concienciadas, buscando un mejor servicio, atención y desarrollo en dicha materia, y nosotros, por nuestra forma de trabajar, solemos gustar y ayudarles a seguir creciendo en la prevención de riesgos laborales.

También tenemos un perfil de cliente de obra, donde contratistas y promotores nos contratan los servicios de prevención en obra para realizar las visitas de seguimiento técnico y suministrar los recursos preventivos en obras y los coordinadores de seguridad. En este departamento tenemos hasta siete técnicos a jornada completa llevando el seguimiento de recursos preventivos en distintas obras repartidas por todo el territorio nacional, así como coordinaciones de seguridad y salud en obras.

¿Están especializados en dar servicio a algún sector concreto?

No. Los servicios que prestamos son sólo en prevención de riesgos laborales, de modo que no nos dedicamos a otros menesteres que no sean la seguridad y salud laboral de nuestros clientes. Por ejemplo, prestamos servicios técnicos a empresas, servicios de coordinación de seguridad y salud en obras, recursos preventivos en obras, servicios médicos, elaboración de planes de autoprotección y planes de emergencias, planes de seguridad y salud, estudios de seguridad y salud para obras, formación específica en prevención… pero siempre todo bajo el prisma de la prevención, ya que por ley no nos podemos dedicar a otra cosa.

¿Son conscientes las empresas de la necesidad de contar con un aliado externo en este campo?

Cada vez más, aunque aún nos queda mucho que recorrer. Es cierto que la prevención que se hace hoy en día es mucho más avanzada que la que se hacía hace 20 años, pero todavía nos queda mucho camino por delante y debemos seguir creciendo en esa cultura preventiva tan necesaria en esta sociedad. Si se fija, hablo de sociedad, no de empresarios solamente. La prevención es cosa de todos, de los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos, de los servicios de prevención, de las administraciones, de las inspecciones de trabajo, de los centros de prevención… Todavía recibo algunas llamadas de posibles clientes que, por lo que me preguntan, dejan entrever que muchas veces estamos a años luz del objetivo que queremos conseguir. Aun así, es cierto que entre todos, poco a poco, iremos revirtiendo esta situación y avanzaremos como país en este aspecto, consiguiendo que la seguridad y salud de los trabajadores sea un pilar básico en todas las empresas, trabajadores autónomos y administraciones de este país.

¿Qué diferencia a Prevencoor de sus principales competidores?

El trato cercano, practico y resolutivo que prestamos a nuestros clientes. Nuestra organización es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada cliente, por lo que nuestro producto es muy goloso para un tipo de empresa que quiere algo más en prevención. Tal es así que nos hemos convertido en el único servicio de prevención ajeno en España que ha sido galardonado con 3 premios distintos. El primero de ellos, a nivel Andaluz, concedido por el Periódico El Suplemento de ABC, el 9 de abril de 2021. El segundo, a nivel nacional, otorgado también por El Suplemento, el 30 de septiembre de 2021, y el ultimo, a nivel andaluz, concedido por el periódico La Razón, el 28 noviembre del 2023, premio al liderazgo empresarial en Seguridad.

¿Queda todavía espacio para la innovación en un campo como este?

Entiendo que sí. En esta vida siempre hay que seguir investigando, aprendiendo, avanzando y adaptándose a los cambios. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, considero que es una herramienta que ha llegado para quedarse y se está aplicando en general en las empresas y en muchos sectores, y la prevención de riesgos laborales no va a ser distinto a ello. Creo que puede convertirse en una herramienta de apoyo al técnico de prevención.

¿Cuáles son los retos de futuro de Prevencoor?

El principal reto de Prevencoor es seguir creciendo sin perder nuestros valores diferenciadores. Con esto insisto mucho al equipo humano que formamos la empresa y la verdad estoy satisfecho hasta ahora. Como entidad tenemos tres grandes objetivos o líneas de actuación. En primer lugar, seguir con nuestra actuación diferencial en el mercado de la prevención como entidad acreditada, distinta y comprometida con el servicio al cliente por encima de todo. En segundo término, promover la cultura preventiva. En este sentido estuvimos dos años en la radio con una intervención en el programa de la cadena Ser, “Hoy por hoy Sevilla”, con Salomón Hachuel, donde hablábamos de prevención de riesgos laborales con la intención de extender y aumentar la cultura preventiva en general. La experiencia fue muy positiva, hasta que llegó el COVID–19 y fuimos los primeros que empezamos a hablar de la seguridad en las empresas frente al virus. Por razones obvias, después, este programa lo tuvimos que parar cuando llego el estado de alarma, ya que la dedicación de los servicios de prevención durante esta etapa fue plena y el asesoramiento a las empresas esenciales que siguieron trabajando en el País, imprescindible para luchar contra la pandemia.

Pero no han abandonado la divulgación…

No. Con posterioridad, hemos retomado este objetivo pero cambiando la estrategia, y hemos organizado en estos dos años a tras dos congresos especializados en Prevención. El primero de ellos, el día 9 de marzo del 2023, denominado “La otra cara de la Prevención: el accidente de trabajo”, donde tuvimos un elenco de profesionales del mundo de la prevención de máximo nivel; Jefa de Inspección de Trabajo, Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Fiscal de siniestralidad laboral y distintos jueces y magistrados, todo ello con el fin de explicar las distintas responsabilidades que hay en la materia e intentar concienciar a los empresarios allí presentes. La verdad es que la acogida fue espectacular, asistiendo en torno a 400 personas entre empresarios, responsables de prevención de las empresas, técnicos, funcionarios... Después, el 12 de marzo de este año, organizamos un segundo congreso, denominado “La otra cara de la Prevención: el punto de vista del empresario”, donde también contamos con un nivel de ponentes equivalente, y donde el enfoque se centró en el empresario y la problemática real que se encuentra para poder dar cumplimiento a esta normativa. La acogida fue mayor que el anterior, consiguiendo casi un lleno de butacas, en torno a 500 asistentes.

Hablaba antes de tres retos…

Así es. El tercero es seguir trabajando en una línea de investigación en nuevas tecnologías aplicadas a la prevención que hemos comenzado a desarrollar recientemente y donde Prevencoor ha volcado su apoyo.

¿Cómo vislumbra el futuro del sector?

Actualmente estamos viviendo una propuesta del Ministerio de Trabajo para reformar la normativa de prevención, después de casi 30 años de existencia. Sin embargo, nos preocupa enormemente que estas iniciativas se hagan sin contar con las organizaciones empresariales especializadas de nuestro sector, las cuales son las que pueden aportar soluciones y mejoras al marco normativo actual. Todos estamos en el mismo barco, que no es otro que intentar mejorar las estadísticas de siniestralidad laboral en nuestro país y aumentar la cultura preventiva en general de la sociedad. Por eso creo que debe contarse con las empresas del sector si realmente se quiere seguir avanzando en esta materia.