Los Soles Guía Repsol regresan a Portugal

Con más de 40 años de trayectoria escogiendo las mejores rutas y propuestas gastronómicas en nuestro país, Guía Repsol regresa ahora a Portugal dispuesta a seguir celebrando lo mejor de la gastronomía lusa a través de sus famosos Soles.

Será a partir de 2025 y, al igual que en España, la Guía recogerá los mejores restaurantes cuya cocina portuguesa resulte imprescindible. El criterio para elegirlos vendrá de la mano de inspectores locales que recorrerán el país de norte a sur, sin olvidar las islas Azores y Madeira, y que darán su veredicto a la mesa.

Estos inspectores son profesionales de áreas tan diversas, no tan ligadas al sector de la hostelería o la restauración, como la abogacía, el diseño, el periodismo, la docencia, la ingeniería, la música, la economía, la psicología o la medicina. Sin embargo, comparten un objetivo común: todos, a pesar de sus diferentes orígenes, disfrutan de un profundo conocimiento gastronómico y una pasión por el buen comer (y beber).

Siguiendo una serie de requisitos definidos de la mano del Basque Culinary Center -la institución académica referente en estudios universitarios de Artes Culinarias-, Guía Repsol otorgará entre uno y tres soles entre aquellos lugares cuya cocina es digna de ser compartida con el resto del mundo.

Guía Repsol promoverá y reforzará el conocimiento de la gastronomía portuguesa

“Igual que en España, Guía Repsol Portugal aspira a convertirse en un punto de encuentro de la comunidad gastronómica portuguesa, interactuando con ella para crecer juntos y fortalecer los lazos con la comunidad gastronómica española”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol España.

De acuerdo con esta profesional, la nueva Guía lusa “para los restaurantes portugueses, es una forma de aparecer en el radar del público español, a través de una guía que respetan y conocen desde hace muchos años, y así llegar a potenciales nuevos clientes”.

Pero no solo para los comensales españoles: de acuerdo con Ritter, este lanzamiento “promoverá y reforzará el reconocimiento de la gastronomía y el turismo portugués, tanto en la Península Ibérica como a nivel internacional”, ya que servirá como un catalizador de todo lo que el país luso tiene que ofrecer.

“Guía Repsol será un excelente aliado en la promoción gastronómica y turística de Portugal. Los portugueses saben que pueden recurrir a Repsol para obtener las mejores recomendaciones de dónde comer y qué hacer”, celebra Beatriz Giacomini, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Repsol Portugal.

Por su lado, en palabras de Armando Oliveira, Administrador delegado de Repsol en Portugal, este proyecto tiene la intención de servir de reivindicación del placer que es viajar y experimentar y parar para disfrutar de un paisaje, un plato típico o una vista única. Además, el portugués destaca que la web de la Guía se dirige atodo tipo de públicos: desde viajes en familia y con niños, animales o amigos a viajes para aquellos que prefieren ir solos y disfrutar de la aventura a su aire.

La recepción de esta gran noticia no ha podido ser mejor y es que los cocineros portugueses no han escondido su entusiasmo con la vuelta de la Guía Repsol, celebrándolo en dos eventos gastronómicos: uno en el restaurante 'Semea by Euskalduna Studio', del chef Vasco Coelho Santos, en Oporto; y otro en el barrio Belém de Lisboa, en el restaurante 'Canalha', del chef João Rodrigues.

Guía Repsol Portugal aterrizó el día 12 de noviembre en su versión digital en www.guiarepsol.com/pt/ y se puede disfrutar también a través de sus redes sociales de Instagram y TikTok.