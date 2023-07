No todos los bronceados son iguales y Eugenia Osborne tiene claro cómo tener un moreno bonito, sano y duradero este verano

Si hay algo que nos pone a todas de acuerdo en verano, es que nos encanta estar morenas, disfrutar de la playa y la piscina con ese tono de piel más bronceado con el que llevamos soñando todo el año. Y te hayas ido o no de vacaciones, necesitas conseguir ese color para poder lucir mucho mejor todos tus looks en tendencia de este verano 2023. Pero no todos los bronceados son iguales, y Eugenia Osborne lo tiene claro. Por eso, la hija de Bertín Osborne nos acaba de compartir a través de su cuenta de Instagram sus productos favoritos para potenciar su bronceado y a la vez cuidar su piel. Algo muy importante durante todo el año, pero más aún en estos meses cuando la exposición al sol es mucho mayor. Por eso Eugenia confía su moreno a dos productos de e'lifexir que no dejamos de ver en los últimos meses porque también son los favoritos de otras celebrities como Carmen Lomana, Paula Echevarría o Mar Flores. Estamos hablando de Piel Canela SPF30 y Cacao Sense de e’lifexir.

"Ya sabéis que en verano cuidar la piel es imprescindible. A mí me encantan los tratamientos que además te permiten lucir un bronceado bonito, sano y duradero. Como todos los años, en mi maleta no falta e’lifexir Piel Canela SPF30 con efecto sunkissed y que ayuda a intensificar el bronceado y a proteger tu piel. Es waterproof y protege los océanos. Se extiende y se absorbe rápido con una textura súper ligera y su aroma a vainilla y coco transporta al Caribe. Además, nutre la piel y tiene efecto antioxidante. Lo complemento siempre con e’lifexir Cacao Sense, un exfoliante reductor y reafirmante con aroma a chocolate que deja la piel suave y luminosa, perfecta para conseguir un bronceado uniforme. Tenéis que probar el olor increíble que deja después de aplicarlo y su textura", explica Eugenia Osborne en su cuenta de Instagram

Lo que está claro es que da igual que ya estés de vacaciones en la playa o en la piscina de tu ciudad, Eugenia Osborne sabe como cuidar su piel y potenciar su bronceado, y nosotras la vamos a copiar esta misma semana. ¿Dónde comprar los productos de e'lifexir? En su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

e'lifexir Cacao Sense (ahora por 13,76 euros)

Antes de tomar el sol es imprescindible exfoliar la piel en profundidad, sin agredirla. Por eso Eugenia Osborne utiliza esta crema exfoliante reductora antes de su exposición. El paso de usar un exfoliante antes garantiza que la piel va a estar unificada. Por eso e'lifexir Cacao Sense no puede faltar en tu rutina de verano porque además de conseguir un bronceado uniforme, reafirma la piel. Por no hablar, de su irresistible aroma a cacao que te darán ganas hasta de comértelo.

e'lifexir Cacao Sense contiene suaves microesferas de coco de la Polinesia Francesa que eliminan las células muertas de la piel, oxigenándola y aportándole una luminosidad al instante y el extracto de cacao, ayuda a regenerarla por su alto contenido en proteínas y vitaminas. El polvo de cáscara de Coco elimina las impurezas, y el Café Verde, rico en Cafestol y Kahweol, reduce el volumen y la celulitis. Además, conseguirás una hidratación profunda y firmeza en la piel con Limnanthes Alba. Pero no solo eso, es apta también para pieles sensibles gracias al Bisabolol Orgánico.

Cacao Sense. e'lifexir

¿Cómo aplicarla? Hay que aplicar e'lifexir Cacao Sense sobre la piel húmeda antes del gel en la ducha o en la bañera, realizando un suave masaje circular para un mejor resultado. Además, los suaves gránulos de cacao te proporcionarán una sensación de relajación inmediata. Esta crema exfoliantes es de uso diario para lograr un mayor efecto reductor y reafirmante.

e'lifexir Piel Canela SPF 30 (ahora por 19,40 euros)

Después de exfoliar bien la piel, y antes de exposición solar, siempre es recomendable utilizar un acelerador del bronceado. Y este es el gran truco de Eugenia Osborne que cada año luce un moreno envidiable. e'lifexir Piel Canela SPF 30 es una crema biomimética intensificadora que se aplica aplica antes y durante la exposición solar como hace Euegnia Osborne, para mejorar la producción de melanina y nutrir la piel en profundidad para lucir rápidamente un bronceado natural, intenso y duradero. Un producto recomendado sobre todo para esas chicas y mujeres a las que les cuesta más conseguir ese tono de piel que tanto desean cada verano. Pues con esta crema de e'lifexir, resultará mucho más fácil y rápido.

Con e'lifexir Piel Canela SPF30 conseguirás un bronceado natural y duradero gracias a su triple acción intensiva. Hidrata, protege y te ayuda a quedarte con todos los beneficios que aportan los rayos del sol veraniegos y con acción antioxiante. No esperes para lucir el color de piel con el que sueñas casa verano, haz como Eugenia Osborne y activa tu melanina con la ayuda extra que te proporciona Piel Canela SPF 30.

e'lifexir piel canela SPF 30. e'lifexir

Además, e'lifexir Piel Canela protege frente a los rayos UVA, UVB e IR-A; es waterproof y cuidas de tu piel al mismo tiempo que cuida de los océanos, gracias a su fórmula biodegradable (test de biodegradabilidad Marina OCDE 306).

¿Cómo aplicarla? Desde e'lifexir, de Laboratorios Phergal, nos recomiendan aplicarla sobre la piel media hora antes de la exposición al sol y repetir la aplicación frecuentemente. Si eres más blanquita y necesitas más protección que la SPF 30, puedes aplicar encima una crema con un factor mayor.

Dos productos de e'lifexir, de Laboratorios Phergal, que se han convertido en los grandes aliados de Eugenia Osborne para lucir el moreno perfecto este verano con todos sus estilismos veraniegos.