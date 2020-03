Los policías de Getafe se quedan sin poner multas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Getafe denunciaron ayer la situación que la plantilla de la Policía Local de este municipio vive, encontrándose sin boletines de multas desde principios de mes.

Sin embargo esta situación no es nueva. Durante el mes de febrero los agentes ya se quedaron sin esta herramienta de trabajo durante un período de tiempo.

«No le están dando boletines de denuncia a la plantilla porque al parecer no quedan, por lo que compañeros denuncian en otro formato como partes de servicio», explica a LA RAZÓN Sergio L. de la Aleja, secretario de la sección sindical de CSIF Getafe.

Actualmente el parte de servicio es el formato que los agentes de este municipio están utilizando para las infracciones de circulación y tráfico. «A la persona que comete la infracción no le das copia ni le das nada. Si está presente, le indicas verbalmente porque le multas», asevera.

En el caso de que la persona no esté presente en el momento de realizar la multa, ésta tendría conocimiento de la denuncia cuando se le notificara. «Podría pasar un mes hasta que le llegue a su casa la primera notificación. Sin embargo cuando lo haces con el boletín, en el caso de no encontrar al dueño del vehículo, se deja la copia en el coche. No es plato de buen gusto», comenta.

A esto se le suma que el proceso de imposición de sanción se ralentiza, ya que la ausencia de boletines de denuncia no impide su curso. «Si el agente no tiene la denuncia, debe pedir a otro compañero que la traiga. No es operativo, ya que cada uno de los compañeros tiene que tener un boletín de denuncia a su disposición», cuenta.

Sergio explica que no es algo excepcional, sino que reclaman una herramienta «básica» de trabajo. «Es un caos, porque el boletín de denuncias tiene su propio número de expediente. No tiene explicación ninguna que la policía no tenga a su disposición esta herramienta», explica.

Asimismo, el secretario del sindicato desconoce los motivos por los que la plantilla de Policía Local carecen de estos boletines, pero asegura que el Ayuntamiento es el que tiene que realizar el trámite para su obtención. «Supongo que durante la tramitación ha surgido algún problema o bien les ha pillado el toro, porque tampoco nos han respondido desde el Ayuntamiento», sostiene Sergio. Es por ello, que este sindicato insta en su escrito al Consistorio de la localidad a «adoptar soluciones para que los agentes puedan seguir denunciando infracciones de tráfico y circulación a la Ordenanza municipal de tráfico y circulación».