Freno a Vox por exceso de iniciativas en la Asamblea

Más grupos parlamentarios en la Asamblea (seis) y más consejerías que en la anterior legislatura (han pasado de 9 a 13) están generando sesiones plenarias interminables que comienzan a las 10 de la mañana y que, en más de una ocasión, han acabado a las once o las doce de la noche.

A eso se suman las preguntas escritas que se formulan al Gobierno regional y que tienen que ser respondidas en el plazo máximo de un mes. La situación ha generado que, en más de una ocasión, los grupos parlamentarios se hayan planteado la necesidad de acortar iniciativas o de negociar la retirada de alguna para simplificar el funcionamiento de la Cámara y aligerar la burocracia, pero para ello es necesario un acuerdo entre los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Y eso que cada uno de ellos tiene un cupo máximo que puede presentar que está regulado en el reglamento de la Cámara, aunque no hay límite para presentar preguntas escritas al Ejecutivo regional.

En la última junta de portavoces celebrada el pasado martes, Vox fue advertido del número desmesurado de iniciativas. «Se nos instó a que presentáramos menos por semana y que lo hiciéramos sólo los lunes y los martes», explicó la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rocío Monasterio a LA RAZÓN.

«Nosotros tenemos la obligación de preguntar y presentar iniciativas y no creemos que sean muchas las 3.257 de este período de sesiones porque muchas veces nos falta información y por eso preguntamos». Monasterio asegura que «hemos solicitado que se hagan públicas todas las partidas y contratos en la web de transparencia y un archivo digital porque, si no lo hacen, tendremos que preguntar y no vamos a dejar de hacerlo», añade.

La Consejería de Presidencia también ha visto incrementar de manera notable el número de preguntas orales y escritas que formulan los grupos parlamentarios de la Cámara de Vallecas. En concreto, la Comunidad de Madrid ha contestado, a través de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y todos sus consejeros, un total de 206.

La presidenta regional ha liderado el número de cuestiones respondidas: 50 en total, según detalló la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, en el último Pleno de la Asamblea para dar cuenta de la actividad administrativa del Gobierno regional en relación con el Parlamento autonómico, respondiendo al envío de comunicaciones y otros documentos de la Comunidad a la Cámara regional.

Incremento del 150%

De hecho, la previsión es que el Ejecutivo responda hasta final de año a unas 2.000 iniciativas aproximadamente. En concreto, desde que comenzó la Legislatura vigente, hasta el pasado 15 de diciembre, lo ha hecho a 1.754, entre preguntas de respuesta escrita y peticiones de información, lo que supone un incremento del 150 por ciento, según Presidencia.

Para hacernos una idea de cómo ha aumentado el volumen, mientras que entre el 9 de junio y el 15 de diciembre de 2015 se contestaron 702 iniciativas (preguntas escritas y peticiones de información) entre el 11 de junio y el 15 de diciembre de 2019, se ha dado respuesta a 1.754, una cifra que supone multiplicar por dos veces y media las respuestas del Gobierno regional a los distintos grupos parlamentarios.