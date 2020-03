Conciertos para ver desde casa

Teatralia, el Festival de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, ofrecía el pasado día 11 de marzo una sesión especial en streaming del espectáculo Le Mobile, a cargo de la renombrada compañía canadiense La marche du crabe.

La pieza se representaba a puerta cerrada en los Teatros del Canal, ofreciendo así a los espectadores la oportunidad de disfrutar de la obra, y aprovechando que el montaje ya estaba preparado en la Sala Verde. Eesta iniciativa estaba dedicada a los más pequeños, niños y jóvenes a los que se dirige Tetralia, y que no podían acudir a sus centros escolares ese mismo día 11 de marzo. Se trataba de la primera iniciativa destinada a promover el ocio en casa que se ofrecía en la Comunidad de Madrid, tras la evolución del Coronavirus Covid-19. El espectáculo todavía puede verse a través de este link.

A esta iniciativa se han ido sumando otro espectáculos para ver desde el salón de casa.

#yomequedoencasafestival

Esta iniciativa, según cuenta el propio creador a través de una conocida red social se le ocurrió este jueves.

Efectivamente, ayer se me ocurrió #YomequedoencasaFestival y hoy es una realidad. GRACIAS a todos los artistas y trabajadores de la industria musical por hacerlo tan fácil. Todos atentos al Instagram https://t.co/4WzKOI8MVx donde iremos informando de horarios y cambios. pic.twitter.com/4OsnhJE8FB — Franchejo Blázquez 🏳️‍🌈 (@Franchejo) March 13, 2020

#YoMeQuedoEnCasaFestival, que se emitirá durante todo el fin de semana es el primer festival que se celebra a través de Instagram. En el que de forma voluntaria “De casa de tus artistas favoritos directamente a la tuya”. Todos los conciertos en directo en sus perfiles, que además se van actualizando en una página web yomequedoencasa.com.

A lo largo de este fin de semana contará con la colaboración de Rozalén, Andrés Suárez, David Otero, Sofia Ellar, Dani Fernández, Marta Soto, Alfred García, Funambulista, Marwan o Carlos Sadness, entre muchos otros.

#CuarentenaFest

No son los únicos, pues casi a la par ha nacido “Cuarentena Fest”, que desde el próximo lunes 16 de marzo y hasta el 27 de marzo ofrecerá diariamente conciertos de más de una treintena de artistas alternativos, entre los que se encuentran Cariño, Marcelo Criminal, Pavvla o Evripidis And His Tragedies.